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防彈少年團的藝術攝影師掌鏡 夏姿春夏形象廣告好仙

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
以淨白系列表現竹林微風，在雪紗、蕾絲、緞布等面料展現東方詩意。圖／SHIATZY CHEN提供
以淨白系列表現竹林微風，在雪紗、蕾絲、緞布等面料展現東方詩意。圖／SHIATZY CHEN提供

近幾季夏姿．陳（SHIATZY CHEN）在拍攝形象影片常有突破品牌既定印象的創新之作，2020春夏形象廣告以幾何雕塑或門片為背景，呼應大秀發表時的竹林場景，表現「幽簧謎題」的情境，也將本季獨家開發圖騰運用在烏干紗、網紗上的刺繡，展現得更為立體鮮明，更邀請到旅居倫敦的視覺藝術家Nhu Xuan Hua操刀拍攝。

防彈少年團（BTS）曾登上美國時代雜誌的封面，攝影師即是Nhu Xuan Hua，她的作品有浪漫主義的傾向，擅長在空間中以道具、屏幕開創另一個維度的空間感，讓多空間並存，展現層次動線與穿透視覺。這次她以詩意幽微的手法來呈現服裝的文人特質，在「幽簧謎題」的主題之下，於幽靜的竹林深處，青年男女受到神秘力量的吸引，穿梭在虛幻空間之中。Nhu Xuan Hua也同時運用慢動作的鏡頭和影像感的配樂，打造春夏系列的微電影。

在偏離事實的場景中，景物的線條和人物的移動之間，構築了穿梭竹林的意象，也脫離了以往品牌拍攝形象大片的手法，帶來新鮮感，Nhu Xuan Hua也以畫面隱喻人們探索心中的迷宮，讓形象影片呈現視覺內斂之美，也具有空靈的哲思意味。

以數位印花印製獨家開版圖騰於棉織品，搭配白描繪圖手法的竹林生態昆蟲印花。圖／SHIATZY CHEN提供
以數位印花印製獨家開版圖騰於棉織品，搭配白描繪圖手法的竹林生態昆蟲印花。圖／SHIATZY CHEN提供
深淺調性的綠色系比喻春日生機，將西式輪廓融入經典夏姿絲緞、雪紗之中。圖／SHIATZY CHEN提供
深淺調性的綠色系比喻春日生機，將西式輪廓融入經典夏姿絲緞、雪紗之中。圖／SHIATZY CHEN提供
法國Solstiss蕾絲縫製而成的禮服帶有細緻的金蔥光澤，收腰露背展現高雅姿態。圖／SHIATZY CHEN提供
法國Solstiss蕾絲縫製而成的禮服帶有細緻的金蔥光澤，收腰露背展現高雅姿態。圖／SHIATZY CHEN提供
春夏季獨家開版圖樣轉化為刺繡，在烏干紗、網紗和棉質上展現不同樣貌，輕快而具有空氣感。圖／SHIATZY CHEN提供
春夏季獨家開版圖樣轉化為刺繡，在烏干紗、網紗和棉質上展現不同樣貌，輕快而具有空氣感。圖／SHIATZY CHEN提供
夏姿經典的黑紅配色，運用易塑形的棉麻、絲綢，和具有垂墜度的雪紗、蕾絲、網紗，帶來衝突對比。圖／SHIATZY CHEN提供
夏姿經典的黑紅配色，運用易塑形的棉麻、絲綢，和具有垂墜度的雪紗、蕾絲、網紗，帶來衝突對比。圖／SHIATZY CHEN提供
立領襯衫以背心綁帶的剪裁增加層次感，點綴細緻刺繡，男裝造型簡約俐落。圖／SHIATZY CHEN提供
立領襯衫以背心綁帶的剪裁增加層次感，點綴細緻刺繡，男裝造型簡約俐落。圖／SHIATZY CHEN提供

夏姿 防彈少年團
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