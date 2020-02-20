防彈少年團的藝術攝影師掌鏡 夏姿春夏形象廣告好仙
近幾季夏姿．陳（SHIATZY CHEN）在拍攝形象影片常有突破品牌既定印象的創新之作，2020春夏形象廣告以幾何雕塑或門片為背景，呼應大秀發表時的竹林場景，表現「幽簧謎題」的情境，也將本季獨家開發圖騰運用在烏干紗、網紗上的刺繡，展現得更為立體鮮明，更邀請到旅居倫敦的視覺藝術家Nhu Xuan Hua操刀拍攝。
防彈少年團（BTS）曾登上美國時代雜誌的封面，攝影師即是Nhu Xuan Hua，她的作品有浪漫主義的傾向，擅長在空間中以道具、屏幕開創另一個維度的空間感，讓多空間並存，展現層次動線與穿透視覺。這次她以詩意幽微的手法來呈現服裝的文人特質，在「幽簧謎題」的主題之下，於幽靜的竹林深處，青年男女受到神秘力量的吸引，穿梭在虛幻空間之中。Nhu Xuan Hua也同時運用慢動作的鏡頭和影像感的配樂，打造春夏系列的微電影。
在偏離事實的場景中，景物的線條和人物的移動之間，構築了穿梭竹林的意象，也脫離了以往品牌拍攝形象大片的手法，帶來新鮮感，Nhu Xuan Hua也以畫面隱喻人們探索心中的迷宮，讓形象影片呈現視覺內斂之美，也具有空靈的哲思意味。
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