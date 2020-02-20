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GUCCI端出透明旋轉舞台 IU穿粉紅透膚裝現身看秀

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
韓國女星IU穿著一襲粉紅色透膚裝翩然現身，粉嫩配色和輕薄材質讓她展現「滿滿仙氣」。圖／摘自微博
韓國女星IU穿著一襲粉紅色透膚裝翩然現身，粉嫩配色和輕薄材質讓她展現「滿滿仙氣」。圖／摘自微博

就在今年義大利對大中華區國家採取禁航政策導致許多亞洲媒體缺席的情況下，GUCCI為2020秋冬米蘭時裝周揭開了序幕。遠在歐洲的米蘭馬照跑、舞照跳，在法國作曲家莫里斯拉威爾知名舞曲《波萊羅》（Boléro）悠然自得的旋律中，燈光照亮了旋轉的透明圓形舞台，那是一個「未完工」的情況，後台的造型師們正為模特兒們著裝，而坐在台下的觀眾目睹著一切，這正是創意總監Alessandro Michele口中所謂對時尚產業的致敬，也彰顯出本次品牌所訂出的主題#GucciTheRitual所想談論的「儀式」。(GUCCI秋冬大秀影片https://youtu.be/fDCcii9l_MQ

時裝秀對Alessandro Michele來說，宛如一場讓日常暫停並承載了無比張力的神聖儀式，他藉由這個神聖儀式將自己內心的創意、執迷與叛逆展現出來，但孕育這一切的功臣並不只有他而已，於是這場秀刻意將後台的情況公開，揭露「創造物一一成型」的過程，「靈巧之手不再被隱蔽，讓那細心呵護醞釀過程的眾人之智走到台前。」Alessandro Michele表示。著裝完成站在旋轉透明圓形舞台內的模特兒，就像玻璃音樂盒裡的洋娃娃被注視著，隨後魚貫走出，讓與會來賓可以更清楚看見服裝在肢體律動下所呈現的效果。

如同這次繪有嬰兒成長成幼童、兒童幾階段圖像的邀請卡所要談論的主題，將服裝秀的幕後一併與最終成品公諸於世，其實也可視為一場「設計物本身的成長之旅」。除了透明圓形舞台所呈現的換裝情況之外，在秀開始前也讓部分媒體與直播鏡頭直擊模特兒梳化妝的過程，讓眾人更深入地參與一場秀的行成。

延續這樣的概念，帶著天真意味的「娃娃裝」也成為2020秋冬的重點設計，這種反璞歸真、返老還童的趨勢早在今年一月發表的男裝系列中就可觀察到。這次Alessandro Michele依舊像是把帶有古典氛圍的細緻童裝給放大變為成人款那樣，誇張的蕾絲領片、抓皺的蓬蓬袖、具分量感的洋裝式大衣，以及乖巧的百褶裙與半筒襪和瑪莉珍鞋，整體輪廓還是鎖定在他最鍾愛的六、七零年代，但又加入了不少19世紀宮廷風的禮服元素。皮革釦帶出現在頸肩或作為背心裝點整體造型、套一半不穿好的毛衣變成圍巾般的存在，小碎花洋裝內搭寬垮的牛仔褲等，保留了GUCCI內在反叛的個性因子。包款方面，則大多聚焦在各種尺寸的馬鞍包與馬銜鍊元素。

雖然這次許多亞洲媒體、藝人的時裝周行程受到影響而無法前往，但不在義大利禁航名單的韓國、泰國、日本等地都有名人受邀，像是韓國女星IU就穿著一襲粉紅色透膚裝翩然現身，粉嫩配色和輕薄材質讓她展現「滿滿仙氣」。而泰國女星Mai Davika則是選了紅色蕾絲上身配米色長裙的撞色造型，超深V的剪裁搭配高衩裙襬，相當火辣性感。

著裝完成站在旋轉透明圓形舞台內的模特兒，就像玻璃音樂盒裡的洋娃娃被注視著，隨後魚貫走出，讓與會來賓可以更清楚看見服裝在肢體律動下所呈現的效果。（美聯社）
著裝完成站在旋轉透明圓形舞台內的模特兒，就像玻璃音樂盒裡的洋娃娃被注視著，隨後魚貫走出，讓與會來賓可以更清楚看見服裝在肢體律動下所呈現的效果。（美聯社）
坐在台下的觀眾目睹著後台造型師們正為模特兒們著裝，這正是創意總監Alessandro Michele口中所謂對時尚產業的致敬，也彰顯出本次品牌所訂出的主題#GucciTheRitual所想談論的「儀式」。圖／摘自Youtube
坐在台下的觀眾目睹著後台造型師們正為模特兒們著裝，這正是創意總監Alessandro Michele口中所謂對時尚產業的致敬，也彰顯出本次品牌所訂出的主題#GucciTheRitual所想談論的「儀式」。圖／摘自Youtube
GUCCI為2020秋冬米蘭時裝周揭開了序幕，在法國作曲家莫里斯拉威爾知名舞曲《波萊羅》（Boléro）悠然自得的旋律中，燈光照亮了旋轉的透明圓形舞台。圖／摘自Youtube
GUCCI為2020秋冬米蘭時裝周揭開了序幕，在法國作曲家莫里斯拉威爾知名舞曲《波萊羅》（Boléro）悠然自得的旋律中，燈光照亮了旋轉的透明圓形舞台。圖／摘自Youtube
泰國女星Mai Davika則是選了紅色蕾絲上身配米色長裙的撞色造型，超深V的剪裁搭配高衩裙襬，相當火辣性感。圖／摘自微博
泰國女星Mai Davika則是選了紅色蕾絲上身配米色長裙的撞色造型，超深V的剪裁搭配高衩裙襬，相當火辣性感。圖／摘自微博
帶著天真意味的「娃娃裝」也成為2020秋冬的重點設計，皮革釦帶出現在頸肩或作為背心裝點整體造型，保留了GUCCI內在反叛的個性因子。（美聯社）
帶著天真意味的「娃娃裝」也成為2020秋冬的重點設計，皮革釦帶出現在頸肩或作為背心裝點整體造型，保留了GUCCI內在反叛的個性因子。（美聯社）
韓國女星IU穿著一襲粉紅色透膚裝翩然現身，粉嫩配色和輕薄材質讓她展現「滿滿仙氣」。圖／摘自微博
韓國女星IU穿著一襲粉紅色透膚裝翩然現身，粉嫩配色和輕薄材質讓她展現「滿滿仙氣」。圖／摘自微博
創意總監Alessandro Michele
創意總監Alessandro Michele

義大利 模特兒 IU
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