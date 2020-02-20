怪奇比莉另類穿搭再度制霸紅毯 媚布兒戴幸運珠寶拿獎

當紅歌手怪奇比莉（Billie Eilish）在倫敦時間2月19日頒發的全英音樂獎（BRIT Awards，簡稱The BRITs）噴淚拿下年度「最佳國際女歌手」獎。一直非常做自己的她在穿著打扮上也從不跟隨主流：在全英音樂獎的頒獎典禮的紅毯上，從美國來作客的她選擇了穿著英國品牌Burberry著名的訂製風衣，並以Tiffany 具有工業風的HardWare金質項鍊和T系列戒指，配稱Burberry格紋美甲，完全顛覆傳統紅毯想像。

而拿下「最佳女歌手」獎的英國新星媚布兒（Mabel）則是以蕭邦的經典鑽石珠寶配稱綴滿亮片的Jeremy Scott紅色高級訂製服走上紅毯，典禮上換搭黑色薄紗Valentino禮服，蕭邦美鑽可以說是她的得獎幸運物。曾拿下奧斯卡最佳女配角的演歌雙棲女星海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld）則以深藍色Fendi高級訂製服襯托寶格麗珠寶，被媒體認為是當晚紅毯最優雅的造型。 Tiffany HardWear鍊結設計18K金項鍊，34萬5,000。圖／Tiffany提供 怪奇比莉出席全英音樂獎以Tiffany的T系列戒指搭配Burberry格紋。圖／取自IG @billieeilish Tiffany T Two 18K金鑲鑽戒指，11萬3,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany T True 8mm 18K金戒指，71,000。圖／Tiffany提供 怪奇比莉出席全英音樂獎以Tiffany的T系列戒指搭配Burberry格紋。圖／取自IG @billieeilish 英國個性女聲媚布兒配戴蕭邦珠寶奪得全英音樂獎最佳女歌手。圖／取自IG @mabel 海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld）則以深藍色Fendi高級訂製服襯托寶格麗珠寶。圖／取自IG @haileesteinfeld 海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld）則以深藍色Fendi高級訂製服襯托寶格麗珠寶。圖／取自IG @haileesteinfeld 英國個性女聲媚布兒配戴蕭邦珠寶奪得全英音樂獎最佳女歌手。圖／取自IG @mabel 英國個性女聲媚布兒配戴的蕭邦「綠地毯」系列鑽戒，18K道德開採白金鑲嵌欖尖形切割鑽石2.8克拉，所有鑽石均來自經RJC認證成員的生產商。。圖／蕭邦提供 英國個性女聲媚布兒配戴蕭邦珠寶奪得全英音樂獎最佳女歌手。圖／取自IG @mabel 蕭邦Green Carpet系列鑲鑽項鍊，18K道德金開採白金鑲嵌43.03克拉梨形鑽石。圖／蕭邦提供 Tiffany T Two 18K金鋪鑲鑽石戒指，26萬4,000元。圖／Tiffany提供