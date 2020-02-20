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怪奇比莉另類穿搭再度制霸紅毯 媚布兒戴幸運珠寶拿獎
當紅歌手怪奇比莉（Billie Eilish）在倫敦時間2月19日頒發的全英音樂獎（BRIT Awards，簡稱The BRITs）噴淚拿下年度「最佳國際女歌手」獎。一直非常做自己的她在穿著打扮上也從不跟隨主流：在全英音樂獎的頒獎典禮的紅毯上，從美國來作客的她選擇了穿著英國品牌Burberry著名的訂製風衣，並以Tiffany 具有工業風的HardWare金質項鍊和T系列戒指，配稱Burberry格紋美甲，完全顛覆傳統紅毯想像。
而拿下「最佳女歌手」獎的英國新星媚布兒（Mabel）則是以蕭邦的經典鑽石珠寶配稱綴滿亮片的Jeremy Scott紅色高級訂製服走上紅毯，典禮上換搭黑色薄紗Valentino禮服，蕭邦美鑽可以說是她的得獎幸運物。曾拿下奧斯卡最佳女配角的演歌雙棲女星海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld）則以深藍色Fendi高級訂製服襯托寶格麗珠寶，被媒體認為是當晚紅毯最優雅的造型。
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