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Switch Lite推新色超夢幻 Switch因疫情缺貨快改買這個

聯合報 / 記者黃筱晴 / 即時報導
Nintendo Switch Lite推出主打女性風格的粉嫩珊瑚色。圖／摘自任天堂官網
Nintendo Switch Lite推出主打女性風格的粉嫩珊瑚色。圖／摘自任天堂官網

疫情影響，連遊戲機生產線都遭殃，任天堂近日直接在官網發出公告，表示「對在中國工場生產的Nintendo Switch主機及Joy-Con等周邊設備等之製造及運輸將造成無可避免的影響。此外，現在處於貨源短缺情況的Nintendo Switch《健身環大冒險》之運輸也會受到影響而延遲。對顧客造成不便，本公司深感抱歉。」另外，Nintendo Switch《集合啦！動物森友會》特別版主機也將會延遲上市。

從上市以來就一直缺貨的《健身環大冒險》，不只可能要等到四、五月以後才可能恢復供貨，現在市面上水貨價格更是飆破新高。不過，雖然Switch主機與《健身環大冒險》在台缺貨，但其他Switch遊戲與輕量方便攜帶遊玩的Switch Lite目前則是供貨無虞，再加上近期官網宣布推出Switch Lite新色珊瑚粉，如果真的手癢想要立刻入手遊玩，現在正是最佳時機。

Nintendo Switch Lite攜帶遊戲機採控制器和主機一體成形，外型相較Switch更輕巧許多，搭載5.5吋螢幕，雖然不可連接電視，但支援所有可利用手提模式來玩的Nintendo Switch遊戲，並可與其他主機連線一起玩。不想等Switch供貨等到天荒地老，可以考慮轉買Switch Lite。

Nintendo Switch Lite除了原有的黃、灰、藍綠色，近期又發表了全新珊瑚色。圖／摘自任天堂官網
Nintendo Switch Lite除了原有的黃、灰、藍綠色，近期又發表了全新珊瑚色。圖／摘自任天堂官網
Nintendo Switch Lite珊瑚色，建議售價6,180元，預計3月20日發售。圖／摘自任天堂官網
Nintendo Switch Lite珊瑚色，建議售價6,180元，預計3月20日發售。圖／摘自任天堂官網

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