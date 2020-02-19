Switch Lite推新色超夢幻 Switch因疫情缺貨快改買這個

受疫情影響，連遊戲機生產線都遭殃，任天堂近日直接在官網發出公告，表示「對在中國工場生產的Nintendo Switch主機及Joy-Con等周邊設備等之製造及運輸將造成無可避免的影響。此外，現在處於貨源短缺情況的Nintendo Switch《健身環大冒險》之運輸也會受到影響而延遲。對顧客造成不便，本公司深感抱歉。」另外，Nintendo Switch《集合啦！動物森友會》特別版主機也將會延遲上市。

從上市以來就一直缺貨的《健身環大冒險》，不只可能要等到四、五月以後才可能恢復供貨，現在市面上水貨價格更是飆破新高。不過，雖然Switch主機與《健身環大冒險》在台缺貨，但其他Switch遊戲與輕量方便攜帶遊玩的Switch Lite目前則是供貨無虞，再加上近期官網宣布推出Switch Lite新色珊瑚粉，如果真的手癢想要立刻入手遊玩，現在正是最佳時機。