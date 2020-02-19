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自主善心 金光Mix&Match攜手Sevenfriday 送暖助弱勢
愛說來簡單，可以是一句口號，更可以是一次起心動念、進而化諸為行動。本地鐘表創意店鋪金光Mix & Match，有感於近日大環境受新型冠狀病毒影響，決心為弱勢送暖，進而攜手潮流腕表品牌SevenFriday，彩繪三款已絕版的有型登機箱，企圖拋磚引玉、眾志成城。
金光Mix & Match負責人龔家賢觀察到：近日連帶街上街友的募集也受影響，美工背景的他遂與腕表品牌SevenFriday合作，將一枚已停產的酷黑登機箱以壓克力顏料寫意彩繪，打造出高彩亮眼的登機箱並在朋友圈內慈善義賣；沒料到彩繪行李箱大受歡迎，追加至三款，最後並分別將義拍金額捐贈予靖娟兒童安全文教基金會、財團法人流浪動物之家基金會，與文山關愛之家，為不同族群的弱勢團體加油打氣、獻上正能量。
獨立經營的創意腕表品牌SevenFriday是以非指針式的表面設計，加上合理價位，成為入門級腕表的男士造型之選；而金光Mix & Match的創意店型，則以腕表結合動漫、重機、美食文化，鎖定仍懷童心、美式風格的成年大男孩，獨樹一格，也由於兩造的調性相近，更讓本次的慈善義拍、一拍即合。
有趣的是，第三枚登機箱由於不同得標主人在個別的兩次捐款後、都將行李箱退回，金光Mix & Match於是決定：只要於本週五前捐款任一慈善弱勢單位，拍下捐贈收據後並至臉書特定貼文下貼圖留言，店方將於本週五下午兩點，隨機抽出一名最後的得獎者。原來為愛延續並非空洞口號，或許就從一次隨心、不限金額的義捐，讓愛續程。
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