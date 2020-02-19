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宅在家讓食物塞到爆？「IKEA收納3招」讓冰箱、廚房變整齊

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
透明系收納讓食材變身為廚房最自然的裝飾品。圖／IKEA提供
透明系收納讓食材變身為廚房最自然的裝飾品。圖／IKEA提供

近期為了防疫，許多人在家開伙的比例變高，大量採買的食物、食材是否已堆滿廚房和冰箱？其實只要妥善利用收納小物，不僅能讓食物擺放更有效率，也能讓空間看起來更整齊美觀，以下3招收納術快筆記！

●透明系收納打造蔬果花園　讓食材變身裝飾品

適度的濕度和空氣，是讓蔬果保鮮的秘訣，可選用透氣通風的置物籃或網袋將食材分門別類放置，讓色彩繽紛的新鮮蔬菜水果成為最佳的裝飾品，還能延長保存期限。

雜糧類食材可使用透明玻璃的附蓋萬用罐存放，內容物一目了然，記得搭配標籤標示購買日期，擺在櫥櫃上也是最自然的裝飾。

●冰箱空間極大化　尋找食材更優雅

冰箱空間不夠用、隔層設計不符合需求怎麼辦？如果不想花大錢換冰箱，善用小工具也能讓冰箱空間極大化，像是IKEA IVAR酒瓶就可架裝在冰箱內，增加分層、方便收納瓶瓶罐罐。

彈性運用收納盒更是冰箱收納必備的招術，看韓劇裡每次打開冰箱那些一盒盒擺放整齊的小菜，就知道收納盒有多重要，可以依照食材依類型或保存期限分類，也方便疊放、增加收納空間，最好是加上小標籤標明食材的有效期限。IKEA VARIERA收納盒不僅可用來放置調味料、瓶罐，也可放泡麵、罐頭類。

另外，建議在冰箱裡特別設置一個「盡速使用區」，以免食物亂放被放到過期，分區管理更輕鬆。

●善用小工具　食物保風味

ISTAD保鮮袋是IKEA常年熱賣商品之一，有不同尺寸可供選擇，而且顏色繽紛、適合做分類。

未使用完畢的蔬果可用IKEA ÖVERMÄTT食物保鮮罩將切面與外界隔絕，不僅可維持新鮮度，也能避免味道混淆，保鮮罩可以重複利用，也可使用於瓶罐或杯子。

IKEA IVAR酒瓶架（灰色）可讓冰箱空間有效運用，售價450元。圖／IKEA提供
IKEA IVAR酒瓶架（灰色）可讓冰箱空間有效運用，售價450元。圖／IKEA提供
善用收納盒將食材依類型或保存期限分類，也能疊放增加收納空間。圖／IKEA提供
善用收納盒將食材依類型或保存期限分類，也能疊放增加收納空間。圖／IKEA提供
IKEA ÖVERMÄTT食物保鮮罩3件組，售價129元。圖／IKEA提供
IKEA ÖVERMÄTT食物保鮮罩3件組，售價129元。圖／IKEA提供
IKEA ISTAD保鮮袋有多種尺寸與顏色，適合做分類。圖／IKEA提供
IKEA ISTAD保鮮袋有多種尺寸與顏色，適合做分類。圖／IKEA提供
雜糧類食材可使用透明玻璃的附蓋萬用罐，最好能搭配標籤標示。圖／IKEA提供
雜糧類食材可使用透明玻璃的附蓋萬用罐，最好能搭配標籤標示。圖／IKEA提供
雜糧類食材可使用透明玻璃的附蓋萬用罐，最好能搭配標籤標示。圖／IKEA提供
雜糧類食材可使用透明玻璃的附蓋萬用罐，最好能搭配標籤標示。圖／IKEA提供
IKEA VARIERA收納盒可用來放置調味料、瓶罐，讓廚房空間更整齊。圖／IKEA提供
IKEA VARIERA收納盒可用來放置調味料、瓶罐，讓廚房空間更整齊。圖／IKEA提供
IKEA KUNGSFORS網袋2件組（自然色），售價179元。圖／IKEA提供
IKEA KUNGSFORS網袋2件組（自然色），售價179元。圖／IKEA提供
IKEA IVAR酒瓶架（灰色）可讓冰箱空間有效運用，售價450元。圖／IKEA提供
IKEA IVAR酒瓶架（灰色）可讓冰箱空間有效運用，售價450元。圖／IKEA提供
IKEA RISATORP置物籃（藍色），售價198元。圖／IKEA提供
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