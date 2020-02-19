宅在家讓食物塞到爆？「IKEA收納3招」讓冰箱、廚房變整齊

近期為了防疫，許多人在家開伙的比例變高，大量採買的食物、食材是否已堆滿廚房和冰箱？其實只要妥善利用收納小物，不僅能讓食物擺放更有效率，也能讓空間看起來更整齊美觀，以下3招收納術快筆記！

●透明系收納打造蔬果花園 讓食材變身裝飾品

適度的濕度和空氣，是讓蔬果保鮮的秘訣，可選用透氣通風的置物籃或網袋將食材分門別類放置，讓色彩繽紛的新鮮蔬菜水果成為最佳的裝飾品，還能延長保存期限。

雜糧類食材可使用透明玻璃的附蓋萬用罐存放，內容物一目了然，記得搭配標籤標示購買日期，擺在櫥櫃上也是最自然的裝飾。

●冰箱空間極大化 尋找食材更優雅

冰箱空間不夠用、隔層設計不符合需求怎麼辦？如果不想花大錢換冰箱，善用小工具也能讓冰箱空間極大化，像是IKEA IVAR酒瓶就可架裝在冰箱內，增加分層、方便收納瓶瓶罐罐。

彈性運用收納盒更是冰箱收納必備的招術，看韓劇裡每次打開冰箱那些一盒盒擺放整齊的小菜，就知道收納盒有多重要，可以依照食材依類型或保存期限分類，也方便疊放、增加收納空間，最好是加上小標籤標明食材的有效期限。IKEA VARIERA收納盒不僅可用來放置調味料、瓶罐，也可放泡麵、罐頭類。

另外，建議在冰箱裡特別設置一個「盡速使用區」，以免食物亂放被放到過期，分區管理更輕鬆。

●善用小工具 食物保風味

ISTAD保鮮袋是IKEA常年熱賣商品之一，有不同尺寸可供選擇，而且顏色繽紛、適合做分類。