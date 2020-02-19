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韓藝瑟機場時尚顯氣質 FENDI網紗外套配白皙長腿好美
米蘭秋冬女裝秀即將開始，韓國女星韓藝瑟身穿FENDI現身仁川機場，飛往米蘭看秀，她以一身大地色系服裝現身，卻因露出白皙長腿而有修長比例，搭襯甜美笑容，氣質加分。
現身仁川機場的韓藝瑟，身穿網紗雙排釦棕色外套、襯衫式設計迷你連身裙，來自FENDI 2020春夏系列，外套是鬆緊袖口設計，帶有運動風，正面則是潮流寬大口袋，並且裝飾麂皮細節，網紗的設計讓棕色顯得輕盈而有層次感；選搭的同色系襯衫式迷你裙，則是當前時髦剪裁，裙身為雙排釦開合、腰身可鬆緊調整，配上麂皮腰帶修身有型，或是以娃娃裙裝方式寬鬆呈現率性風格。
韓藝瑟同時選用了FF Logo耳環和戒指作為細節點綴，包款則是經典FF Logo Peekaboo X-Lite中型手袋，自選FF Logo粉紅色Strap You肩帶搭配，搭襯她的白皙肌膚與修長美腿，穿出奢華品味的年輕俏麗。FENDI 2020秋冬女裝秀即將於米蘭時間2月20日下午6：30、台灣時間2月21日凌晨1：30發表。
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