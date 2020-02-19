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「愛的迫降」玄彬、孫藝真情侶戒曝光，背後有甜蜜涵義

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
孫藝真（右）與玄彬的情侶對戒品牌曝光。圖／翻攝自tvN FB
孫藝真（右）與玄彬的情侶對戒品牌曝光。圖／翻攝自tvN FB

韓劇「愛的迫降」雖然已經完結篇，但玄彬、孫藝真的話題卻也不斷延燒，兩人在劇中的各種穿搭也被爬梳，其中在第13集中，玄彬送給孫藝真「情侶對戒」，兩人手上各有一只，充滿愛意的表現，讓許多人覺得甜滋滋，卻也因為這款情侶定情戒，太過簡單，直到最近，才被粉絲爬出來，原來這對戒出自南韓珠寶品牌mucha之手，為了這齣劇而特別訂製款式。

這款對戒，在劇中，是玄彬送給孫藝真的生日禮物，也是情侶對戒，兩款戒指都是非常簡約的款式，都是圓形金色的指環，也沒有其他裝飾，只有表面略有弧度而已，這也讓許多網友狂敲碗問說，「是哪個品牌？」

後來終於曝光，由南韓設計師Kim Jeong Ju所創立的珠寶品牌mucha，為了「愛的迫降」的特別訂製款，根據韓媒報導，這對戒簡約設計的背後意涵，代表著「玄彬對孫藝真樸實、卻又讓人心安的愛情」，因為愛情不需要誇張的配飾，而是歷久彌新，每天配戴均與當天穿搭融合，給人一種穩定且踏實的感覺，如同玄彬一直給孫藝真的安全感。

mucha在南韓常出現在許多韓劇中，包括「冬季戀歌」等，也是許多藝人喜愛的品牌，它也有提供訂製服務，在首爾清潭洞就有專賣店，或許想要跟玄彬、孫藝真戴同款，也能去店上訂製。

孫藝真（右）與玄彬的情侶對戒品牌曝光。圖／翻攝自tvN FB
孫藝真（右）與玄彬的情侶對戒品牌曝光。圖／翻攝自tvN FB
孫藝真為玄彬戴上情侶戒指。圖／翻攝自tvN
孫藝真為玄彬戴上情侶戒指。圖／翻攝自tvN
孫藝真（右）與玄彬的情侶對戒，背後有涵義。圖／翻攝自tvN FB
孫藝真（右）與玄彬的情侶對戒，背後有涵義。圖／翻攝自tvN FB
孫藝真（右）與玄彬的情侶對戒品牌曝光。圖／翻攝自tvN
孫藝真（右）與玄彬的情侶對戒品牌曝光。圖／翻攝自tvN

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