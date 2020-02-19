英國最強短號手 Black Dyke首席馬謝爾23日登台炫技

國內最活躍的英式銅管樂團「金頌銅管樂團」，於本月23日在松菸誠品表演廳演出「英式風潮」音樂會，邀請有「英國最強短號演奏家」之稱的英國Black Dyke銅管樂團短號首席理察馬謝爾（Richard Marshall）首次來台，帶來多首經典短號、小號曲目。

金頌銅管樂團（Golden Hymn Brass Band）於2007年成立，指揮為符秦僥，是台灣首支常態演出的英式銅管樂團（British Style Brass Band）。樂團編制以銅管及打擊為主，且演出張力十足、兼具情緒渲染力，目標為推廣銅管樂團文化及銅管樂團原創作品。

金頌也頻繁與國際一流銅管樂團音樂家交流，多次邀請重量級樂手來台演出，如2013年7月邀請斯德哥爾摩銅管樂團（Stockholm Brass Band）指揮肯特勇森（Kent Jonsson）來台客席指揮；2017年有英國知名銅管樂團指揮理查伊凡斯（Richard Evans）來台客席演出；2019年則邀請全球知名的上低音號獨奏家史提芬米特（Steven Mead）來台。

今年「英式風潮」演出則邀請有「英國最強短號演奏家」之稱的英國Black Dyke銅管樂團短號首席理察馬謝爾（Richard Marshall）首次來台。理察馬謝爾現年44歲，9歲時開始演奏短好、13歲就陸續贏得各大短號獨奏比賽，15歲晉升格蘭姆索普礦工銅管樂團（Grimethorpe Colliery Band）短號首席。

理察馬謝爾現為全球最知名的英國黑堤銅管樂團（Black Dyke Band）樂團首席，此位置被銅管樂團界稱為「最炙手可熱的位子」。本次金頌銅管樂團邀請理查馬謝爾共同演出，將把世界一流頂尖樂手的聲音帶給台灣觀眾。

演出曲目：

艾瑞克柏（Eric Ball）：火炬者進行曲（Torchbearers March）

巴蘭亭（Leonard Ballantine）：不要懷疑祂（Don’t Doubt Him Now）

艾瑞克柏（Eric Ball）：朗朗晴空（Clear Skies）

艾瑞克柏（Eric Ball）：復活（Resurgam）

休羅伯頓（Hugh S. Roberton）：盡在四月夜晚（All in the April Evening）

賽門（Frank Simon）：藍帽小姐（Miss Blue Bonnet）

貝克（Kenny Baker）：小號協奏曲「高超」（Virtuosity）

彼得葛拉姆（Peter Graham）：持火者（The Torchbearer）