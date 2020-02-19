在家更要舒適！CK寢具現折800元　只要手機號碼中3碼

最近疫情影響，許多人花更多時間在家裡，當然寢具要更舒適！紐約時尚品牌CALVIN KLEIN的居家寢具系列，推出快閃活動，即日起至3月1日，到全台品牌專櫃，只要手機號碼中有「2個2」與「1個8」，就享有CALVIN KLEIN的800元購物金（適用於床組類與被胎類商品），當月壽星消費不限金額再送CK經典小靠墊。

CALVIN KLEIN的寢具充滿簡約時尚感，單純的白色、黑色為主，搭配其他簡約色系，非常摩登時髦，特別推薦Modern Cotton系列，材質為51%棉與49%莫代爾植物纖維，針織布料讓寢具使用如同衣物般柔軟。原價雙人19,800元／加大26,800元，特價6折，加送CK超細纖維枕一對。