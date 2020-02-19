在家更要舒適！CK寢具現折800元 只要手機號碼中3碼
最近疫情影響，許多人花更多時間在家裡，當然寢具要更舒適！紐約時尚品牌CALVIN KLEIN的居家寢具系列，推出快閃活動，即日起至3月1日，到全台品牌專櫃，只要手機號碼中有「2個2」與「1個8」，就享有CALVIN KLEIN的800元購物金（適用於床組類與被胎類商品），當月壽星消費不限金額再送CK經典小靠墊。
CALVIN KLEIN的寢具充滿簡約時尚感，單純的白色、黑色為主，搭配其他簡約色系，非常摩登時髦，特別推薦Modern Cotton系列，材質為51%棉與49%莫代爾植物纖維，針織布料讓寢具使用如同衣物般柔軟。原價雙人19,800元／加大26,800元，特價6折，加送CK超細纖維枕一對。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言