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COACH、BAPE合作系列木村光希搶先上身
洗刷老氣造型，木村光希Koki搶先穿Coach與Bape聯名款，展現年輕活力，讓網友讚爆。近年頻頻與各個時尚品牌跨界的潮牌A Bathing Ape（簡稱Bape）今年又宣布與美國輕奢品牌Coach合作，並在日前結束的紐約時尚周時，由嘻哈歌手昆西布朗（Quincy Brown）搶先在大秀穿上，炒熱消費者的期待感。
幾天後在Bape也在社群平台，曝光了由代言人，包括Michael B Jordan、木村光希Koki搶先演繹的聯名系列形象照。不過引起網友討論的則是，星二代木村光希Koki的造型，在這系列照片中，她身穿印製有Coach Logo以及Bape人猿頭圖像的羽絨外套、連帽上衣、圓領大學衫，並搭配了繽紛色彩組成的各式袋包。與年紀相符的穿搭甫曝光，就有網友表示「這樣穿就對了！」畢竟不到18歲的木村光希Koki在幾日前的品牌大秀上，頂著老氣的髮型與超齡成熟風格的服裝現身，的確嚇壞了不少粉絲。
另外，Coach官方網站也釋出此一聯名訊息的頁面，表明將不列入2020秋冬系列中，而是自成一單獨系列，僅於美國、日本開賣。預計2月22日正式上市，僅在A BATHING APE的實體店面，和品牌線上平台做銷售。但因為Bape是不少潮流族群最愛的品牌之一，因此即便在台並不會上市，但拍賣網站上，已經出現預購代訂的消息，而且幾乎都是「超訂價」，讓人感受到聯名商品的高人氣商機。
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