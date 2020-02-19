快訊

伊朗也淪陷！出現兩名確診新冠肺炎病患

明天起藥局賣加倍口罩 基層藥師罵翻：又要做功德了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

COACH、BAPE合作系列木村光希搶先上身

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
星二代木村光希Koki搶先演繹Bape與Coach聯名系列服裝。圖／摘自Koki instagram
星二代木村光希Koki搶先演繹Bape與Coach聯名系列服裝。圖／摘自Koki instagram

洗刷老氣造型，木村光希Koki搶先穿Coach與Bape聯名款，展現年輕活力，讓網友讚爆。近年頻頻與各個時尚品牌跨界的潮牌A Bathing Ape（簡稱Bape）今年又宣布與美國輕奢品牌Coach合作，並在日前結束的紐約時尚周時，由嘻哈歌手昆西布朗（Quincy Brown）搶先在大秀穿上，炒熱消費者的期待感。

幾天後在Bape也在社群平台，曝光了由代言人，包括Michael B Jordan、木村光希Koki搶先演繹的聯名系列形象照。不過引起網友討論的則是，星二代木村光希Koki的造型，在這系列照片中，她身穿印製有Coach Logo以及Bape人猿頭圖像的羽絨外套、連帽上衣、圓領大學衫，並搭配了繽紛色彩組成的各式袋包。與年紀相符的穿搭甫曝光，就有網友表示「這樣穿就對了！」畢竟不到18歲的木村光希Koki在幾日前的品牌大秀上，頂著老氣的髮型與超齡成熟風格的服裝現身，的確嚇壞了不少粉絲。

另外，Coach官方網站也釋出此一聯名訊息的頁面，表明將不列入2020秋冬系列中，而是自成一單獨系列，僅於美國、日本開賣。預計2月22日正式上市，僅在A BATHING APE的實體店面，和品牌線上平台做銷售。但因為Bape是不少潮流族群最愛的品牌之一，因此即便在台並不會上市，但拍賣網站上，已經出現預購代訂的消息，而且幾乎都是「超訂價」，讓人感受到聯名商品的高人氣商機。

Bape與Coach聯名系列羽絨衣。圖／摘自bape.com
Bape與Coach聯名系列羽絨衣。圖／摘自bape.com
Bape與Coach聯名系列購物袋。圖／摘自bape.com
Bape與Coach聯名系列購物袋。圖／摘自bape.com
星二代木村光希Koki搶先演繹Bape與Coach聯名系列服裝。圖／摘自Koki instagram
星二代木村光希Koki搶先演繹Bape與Coach聯名系列服裝。圖／摘自Koki instagram
星二代木村光希Koki搶先演繹Bape與Coach聯名系列服裝。圖／摘自Koki instagram
星二代木村光希Koki搶先演繹Bape與Coach聯名系列服裝。圖／摘自Koki instagram
Bape與Coach聯名系列後背包。圖／摘自bape.com
Bape與Coach聯名系列後背包。圖／摘自bape.com
Bape與Coach聯名系列後背包。圖／摘自bape.com
Bape與Coach聯名系列後背包。圖／摘自bape.com
星二代木村光希Koki搶先演繹Bape與Coach聯名系列服裝。圖／摘自Koki instagram
星二代木村光希Koki搶先演繹Bape與Coach聯名系列服裝。圖／摘自Koki instagram
星二代木村光希Koki搶先演繹Bape與Coach聯名系列服裝。圖／摘自Koki instagram
星二代木村光希Koki搶先演繹Bape與Coach聯名系列服裝。圖／摘自Koki instagram
Bape與Coach聯名系列鞋款。圖／摘自bape.com
Bape與Coach聯名系列鞋款。圖／摘自bape.com
星二代木村光希Koki搶先演繹Bape與Coach聯名系列服裝。圖／摘自Koki instagram
星二代木村光希Koki搶先演繹Bape與Coach聯名系列服裝。圖／摘自Koki instagram

品牌 Coach
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

木村光希看秀「不意外」又被嫌老　晚上卻瞬間變回少女，網讚：這就對了　

凱亞葛柏素顏綻放仙女光 木村光希的妝髮師到底是誰？

蜘蛛女Zendaya辣秀美胸跑趴 木村光希Koki扭蛇腰挺寶格麗

真的未成年！盤點木村光希的「超齡」造型　網喊：好好發揮她本身的氣質就好

相關新聞

「愛的迫降」玄彬、孫藝真情侶戒曝光，背後有甜蜜涵義

韓劇「愛的迫降」雖然已經完結篇，但玄彬、孫藝真的話題卻也不斷延燒，兩人在劇中的各種穿搭也被爬梳，其中在第13集中，玄彬送...

在家更要舒適！CK寢具現折800元　只要手機號碼中3碼

最近疫情影響，許多人花更多時間在家裡，當然寢具要更舒適！紐約時尚品牌CALVIN KLEIN的居家寢具系列，推出快閃活動...

COACH、BAPE合作系列木村光希搶先上身

洗刷老氣造型，木村光希Koki搶先穿Coach與Bape聯名款，展現年輕活力，讓網友讚爆。近年頻頻與各個時尚品牌跨界的潮...

坎達爾珍娜氣勢拍LONGCHAMP mje玩社群圖像新鮮又幽默

當代社群玩法讓形象廣告更有趣，IG大戶坎達爾珍娜（Kendall Jenner）以帶著珠光質感的穿搭，在加州沙漠景致中，...

疫情燒！新北市星級飯店199元商業午餐媲美百貨小吃街

新冠肺炎持續延燒，飯店首當其衝。現在新北市有星級飯店業者特別推出戶外用餐空間，強調通風，以及高規格的防疫措施，並將推出多...

港點變法菜 Hublot攜手米林其名廚 新表一展融合好品味

品味的「味」字，可形諸於意念、也可以感知以味蕾。宇舶表（Hublot）過往的Fusion腕表擅長「融合」藝術。品牌早在1...

天后宮出招！台北SOGO春季化妝品節首度「5千送2百 」

色彩清新的春季彩妝、保養新品上市，SOGO百貨台北店2/20至3/8搶先推出「2020春季化妝品節」，今年除了首度在該檔...

Gentle Monster再出手聯名藝術家 打造話題吸睛新作

韓國潮流眼鏡品牌Gentle Monster去年在北京的百貨公司，打造了一個全新概念旗艦店，佈置大量仿生的動物而蔚為話題...

全聯福利點換起來！日本TOFFY馬卡龍家電4.4折起加購

因應在家煮的飲食風潮，以及個人或小家庭對於料理廚電的使用需求，同時提供會員將消費累積的點數運用發揮最大的效益，全聯福利中...

獨／16種抹醬＋限定口味！大阪「嵜吐司」悄悄來台了　

喜歡吃吐司的民眾，又有新選擇囉！來自日本大阪的高級吐司「嵜」（SAKImoto Barkey），近期遭目擊已經悄悄在信義...

路人拎Kitty包圍觀 BALENCIAGA搞怪新聞台太有戲！

時尚品牌BALENCIAGA的搞怪不只在設計面，就連形象廣告也充滿創意！繼之前釋出一系列倡議型的標語平面廣告後，品牌最新...

「教練，我想打籃球」！三井壽經典戰鞋「平民款」登場

日本熱血籃球漫畫「灌籃高手」是許多6、7年級生的共同回憶，在漫畫中，湘北高中的三井壽，腳上所穿戰靴正是被鞋迷暱稱為「金太...

熱門新聞

抗疫！ 台糖75%防疫酒精 今天全家開賣

醫師點名生活中「一動作」成防疫缺口 眾驚呆：無意識就做了

台南藥局「只有我們家有口罩可賣」 消保官將聯合稽查

向美國賣家網購5百個口罩 收到貨傻眼：要放多久才可用？

藥局張貼「口罩花色」提醒民眾 網秒懂：別身在福中不知福

想幫長輩省時間！他花3250元空運買口罩 送禮卻被酸：盤子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。