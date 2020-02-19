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坎達爾珍娜氣勢拍LONGCHAMP mje玩社群圖像新鮮又幽默

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
LONGCHAMP Roseau Python小型蟒蛇紋黑白手提包，售價21,000元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Roseau Python小型蟒蛇紋黑白手提包，售價21,000元。圖／LONGCHAMP提供

當代社群玩法讓形象廣告更有趣，IG大戶坎達爾珍娜（Kendall Jenner）以帶著珠光質感的穿搭，在加州沙漠景致中，展現LONGCHAMP 2020春夏形象廣告的率性灑脫，而法國輕奢品牌maje則是將網路媒因（meme）的操作手法用在拍攝形象廣告，以年輕語彙呈現視覺。

在2019年Models.com年度模特兒排行第二、僅次於資深超模娜歐蜜坎貝爾的坎達爾珍娜，以極為勻稱的身段詮釋LONGCHAMP 2020春夏形象廣告，色澤呼應春夏主題「從黎明開始到日落黃昏的日光旅程」，影像主視覺捕捉坎達爾珍娜在正午豔陽下的模樣，淺藍晴空、沙色岩石，讓主體更為鮮明，她以紅色皮革迷你連身裙、尼龍材質粉色連帽洋裝、青瓷色皮革連衣裙等三款造型，搭襯Roseau系列包款。

maje則是以更為樂在其中的玩心拍攝形象廣告，運用媒因（Meme，在網路或社交媒體被瘋狂轉傳的風格、想法）元素，先決要件就是有趣且能引起共鳴，以搶眼的圖片、文字，發揮創意與幽默，品牌邀請了將Meme玩出一朵花來的Vogue Turfu合作，將尖銳標題和時尚照片的配圖放到春夏形象廣告，以生活化的單車、滑板車、手扶梯等背景，傳達青春氣息和幽默感，並預計與Absolution、Jump和24 Bottles等品牌共同推出環保主題的化妝品、單車配件、代替塑膠的精緻環保水瓶等全新系列。

各式各樣的小型糖果色幾何包款，是maje春夏主打。圖／maje提供
各式各樣的小型糖果色幾何包款，是maje春夏主打。圖／maje提供
maje春夏系列與擅長操作媒因的Vogue Turfu合作，讓形象廣告變得更幽默直接。圖／maje提供
maje春夏系列與擅長操作媒因的Vogue Turfu合作，讓形象廣告變得更幽默直接。圖／maje提供
LONGCHAMP Roseau飛行員藍色手提包，售價13,600元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Roseau飛行員藍色手提包，售價13,600元。圖／LONGCHAMP提供
坎達爾珍娜身穿LONGCHAMP知名的Le Pliage®尼龍材質粉色連帽洋裝，搭配漆皮黑色迷你Roseau包。圖／LONGCHAMP提供
坎達爾珍娜身穿LONGCHAMP知名的Le Pliage®尼龍材質粉色連帽洋裝，搭配漆皮黑色迷你Roseau包。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Roseau Luxe干邑色中型手提包，售價39,300元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Roseau Luxe干邑色中型手提包，售價39,300元。圖／LONGCHAMP提供
坎達爾珍娜以LONGCHAMP紅色皮革迷你連身裙，展現溫暖活力。圖／LONGCHAMP提供
坎達爾珍娜以LONGCHAMP紅色皮革迷你連身裙，展現溫暖活力。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Roseau Vernis漆紅手提包，售價18,300元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Roseau Vernis漆紅手提包，售價18,300元。圖／LONGCHAMP提供
坎達爾珍娜身著LONGCHAMP青瓷色皮革連衣裙，配襯Barenia小牛皮製成的Roseau Luxe包款。圖／LONGCHAMP提供
坎達爾珍娜身著LONGCHAMP青瓷色皮革連衣裙，配襯Barenia小牛皮製成的Roseau Luxe包款。圖／LONGCHAMP提供
maje春夏形象廣告充滿了當代社群的語言，例如走到哪都要自拍。圖／maje提供
maje春夏形象廣告充滿了當代社群的語言，例如走到哪都要自拍。圖／maje提供
未來maje將會和24 Bottles合作推出環保水瓶，也在春夏形象廣告現出端倪。圖／maje提供
未來maje將會和24 Bottles合作推出環保水瓶，也在春夏形象廣告現出端倪。圖／maje提供

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