坎達爾珍娜氣勢拍LONGCHAMP mje玩社群圖像新鮮又幽默

當代社群玩法讓形象廣告更有趣，IG大戶坎達爾珍娜（Kendall Jenner）以帶著珠光質感的穿搭，在加州沙漠景致中，展現LONGCHAMP 2020春夏形象廣告的率性灑脫，而法國輕奢品牌maje則是將網路媒因（meme）的操作手法用在拍攝形象廣告，以年輕語彙呈現視覺。

在2019年Models.com年度模特兒排行第二、僅次於資深超模娜歐蜜坎貝爾的坎達爾珍娜，以極為勻稱的身段詮釋LONGCHAMP 2020春夏形象廣告，色澤呼應春夏主題「從黎明開始到日落黃昏的日光旅程」，影像主視覺捕捉坎達爾珍娜在正午豔陽下的模樣，淺藍晴空、沙色岩石，讓主體更為鮮明，她以紅色皮革迷你連身裙、尼龍材質粉色連帽洋裝、青瓷色皮革連衣裙等三款造型，搭襯Roseau系列包款。