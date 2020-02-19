港點變法菜 Hublot攜手米林其名廚 新表一展融合好品味

品味的「味」字，可形諸於意念、也可以感知以味蕾。宇舶表（Hublot）過往的Fusion腕表擅長「融合」藝術。品牌早在1980年便將平價的橡膠與貴金屬結合，創造出Fusion腕表，大玩融合創意。品牌今日除火速帶來一月於杜拜發表的20餘款新品，更攜手米其林名廚林明健，將法菜融入港點，將品味與滋味二合為一，大展融合好味。

同時掌舵法式餐廳Chou Chou、創意料理餐酒館LONGTAIL與原木燒烤餐廳WILDWOOD的林明健，其LONGTAIL餐館曾在2019與2018年連續二年獲得台北米其林一星肯定，Chou Chou與WILDWOOD則獲得米其林餐盤推薦（Michelin the Plate）。這回他將法菜回歸成長背景的香港，以法式香煎鴨肝與港式油封鴨腿混合變身餛飩內餡，再結合香港傳統街頭小吃雲吞麵的清新，將街頭小食變身高檔法餐內涵。令人領略：原來融合不僅有食材的滋味衝擊，更包含飲食與文化的雙重蛻變。