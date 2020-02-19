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港點變法菜 Hublot攜手米林其名廚 新表一展融合好品味

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Hublot，Big Bang Integral計時碼表黃金款，可在開放式表面中，欣賞HUB1280 Unico自動上鍊飛返計時機芯的打磨修飾。圖 / Hublot提供。
Hublot，Big Bang Integral計時碼表黃金款，可在開放式表面中，欣賞HUB1280 Unico自動上鍊飛返計時機芯的打磨修飾。圖 / Hublot提供。

品味的「味」字，可形諸於意念、也可以感知以味蕾。宇舶表（Hublot）過往的Fusion腕表擅長「融合」藝術。品牌早在1980年便將平價的橡膠與貴金屬結合，創造出Fusion腕表，大玩融合創意。品牌今日除火速帶來一月於杜拜發表的20餘款新品，更攜手米其林名廚林明健，將法菜融入港點，將品味與滋味二合為一，大展融合好味。

同時掌舵法式餐廳Chou Chou、創意料理餐酒館LONGTAIL與原木燒烤餐廳WILDWOOD的林明健，其LONGTAIL餐館曾在2019與2018年連續二年獲得台北米其林一星肯定，Chou Chou與WILDWOOD則獲得米其林餐盤推薦（Michelin the Plate）。這回他將法菜回歸成長背景的香港，以法式香煎鴨肝與港式油封鴨腿混合變身餛飩內餡，再結合香港傳統街頭小吃雲吞麵的清新，將街頭小食變身高檔法餐內涵。令人領略：原來融合不僅有食材的滋味衝擊，更包含飲食與文化的雙重蛻變。

而此次宇舶帶來的22款新表中，一體成形的Big Bang Integral計時碼表，其特殊的隱藏式結構可防止表殼與表帶的摩擦耗損，同時全金屬鍊帶也散發迷人的反射魅力，從細節處展現身為高級品的精湛造工；被現場媒體趣稱為「金晶體」的經典融合系列黃金結晶體腕表，巧妙利用黃金從氣態回復為固體時意外產生的結晶體，形成表面不規則、難以預測的抽象藝術視覺，耗費宇舶多年研發，今年終於問世；不容錯過的尚有Spirit Of Big Bang彩虹寶石腕表，拋光的18K皇金酒桶型表殼上，鑲嵌以54顆長方形切割的彩色寶石，搭配上彩色鱷魚皮表帶，帶來猶如虹彩般的迷離視覺，好彩、繽紛、飽含歡樂正能量。

Hublot，經典融合系列黃金結晶體腕表，HUB1112自動上鍊機芯，拋光黑色與特殊24K黃金結晶體表盤，45毫米，時間顯示功能。64萬4,000元。圖 / Hublot提供。
Hublot，經典融合系列黃金結晶體腕表，HUB1112自動上鍊機芯，拋光黑色與特殊24K黃金結晶體表盤，45毫米，時間顯示功能。64萬4,000元。圖 / Hublot提供。
特殊的黃金結晶體，耗費宇舶多年研發，是表面上罕見的視覺藝術呈現。圖 / Hublot提供。
特殊的黃金結晶體，耗費宇舶多年研發，是表面上罕見的視覺藝術呈現。圖 / Hublot提供。
林明健開設的多間餐廳近年頻頻獲得米其林肯定，這回則和Hublot聯手，展現融合好手藝。圖 / 記者陳立凱攝影。
林明健開設的多間餐廳近年頻頻獲得米其林肯定，這回則和Hublot聯手，展現融合好手藝。圖 / 記者陳立凱攝影。
以港點雲吞湯為形、法菜為裡，展現品味與滋味的雙重好味。圖 / Hublot提供。
以港點雲吞湯為形、法菜為裡，展現品味與滋味的雙重好味。圖 / Hublot提供。
Hublot，Spirit Of Big Bang彩虹寶石腕表，18K皇金，39毫米，時間顯示功能，全表共鑲嵌657顆彩色寶石，斑斕奪目。287萬8,000元。圖 / Hublot提供。
Hublot，Spirit Of Big Bang彩虹寶石腕表，18K皇金，39毫米，時間顯示功能，全表共鑲嵌657顆彩色寶石，斑斕奪目。287萬8,000元。圖 / Hublot提供。
除了是Hublot的首款全金屬鍊帶款式，Big Bang Integral計時碼表黃金款更在鍊帶細節處理中，展現高級品的精湛細膩。圖 / Hublot提供。
除了是Hublot的首款全金屬鍊帶款式，Big Bang Integral計時碼表黃金款更在鍊帶細節處理中，展現高級品的精湛細膩。圖 / Hublot提供。

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