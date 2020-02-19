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IKEA BORSTAD限量系列登場！清掃用具也走文青風格
又到了換季除舊布新的時刻，如果總覺得家裡的清掃用具長相不討喜，以瑞典文「洗刷」為名的IKEA BORSTAD限量系列集結鄉村風與傳統工藝，讓清掃用具也飄散文青風格，全系列包括畚箕掃把組、刷具、洗衣籃、曬衣架等共26個品項，兼具美感與實用性，打掃也能擁有好心情。
限量上市的IKEA BORSTAD畚箕掃把組，實心櫸木搭配鍍鋅鋼材質的畚箕，還能將掃把固定掛置在畚箕上，方便收納不占空間；另外還有鞋刷與收納袋，可以將換季的鞋子好好收放；天然藤蔓手工編織而成的BORSTAD系列提籃及洗衣籃通風透氣，也可用來收納小物；活動式的洗滌槽則可當做清潔時的水桶使用。
IKEA BORSTAD限量系列還有以實心櫸木等再生材質製成的立地式、掛牆式兩款曬衣架，能依照需求調整間距，使用後可折疊收納；針對凌亂的瓶瓶罐罐與清潔用品，BORSTAD限量系列有懸掛式收納袋、附把手瓶架與噴瓶，可將清潔用品集中收納，噴瓶可重覆使用更環保。
換季居家布置可以利用顏色變換，讓春意飄進家裡，像是充滿春天氣息的IKEA ANILINARE系列收納盒，幫零散的小物找個漂亮的家，全系列包含多種造型，單獨擺放也當能家飾品。
布織品是換季輕鬆變化室內氛圍的好幫手，像是白底綠點的ÅSATILDA靠枕套、花草圖樣的ALPKLÖVER靠枕套、綠植物圖騰的ALPKLÖVER窗簾、大量綠葉圖案的JUVELBLOMMA被套組等，都很適合生氣蓬勃的春天。
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