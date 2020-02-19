天后宮出招！台北SOGO春季化妝品節首度「5千送2百 」

色彩清新的春季彩妝、保養新品上市，SOGO百貨台北店2/20至3/8推出「2020春季化妝品節」，今年除了首度在該檔期推出化妝品區單櫃消費滿5,000元送200元化妝品抵用券，同時也是第一次啟動「Beauty Club」會員招募，美妝、香氛櫃位單筆消費滿2,000元，即可免費入會，會員享點數翻倍送、化妝品購物金等優惠。

疫情關係百貨來客難免影響，為了集客百貨也推出過往沒有的加碼優惠。SOGO台北店除了化妝品單櫃消費滿5,000元送200元化妝品抵用券外。忠孝館再加碼化妝品區單櫃消費滿12,000元，送400元化妝品抵用券+100元特別優惠券。

另外，快樂購卡友2/20～3/2於忠孝館1樓化妝品區消費滿1,000元，就送SUQQU煥顏柔潤潔膚霜、BOBBI BROWN茉莉沁透淨妝油、THREE水平衡凝露、KANEBO DEWS潤活精純角質液、SOFINA彈力泡泡潔顏乳等體驗組。

「粉底」是今年各品牌春季彩妝的重點主角，忠孝館2/20至2/29集結LANCOME、NARS、RMK、THREE、BOBBI BROWN、GIVENCHY、sue uemura、MAKE UP FOR EVER、LAURA MERCIER、Sulwhasoo、Celvoke等11大品牌，於忠孝後門推出「11大品牌粉底扭蛋機」，只要扣快樂購點數5點，就能選擇自己想要的品牌扭出粉底(1ml X 3份)體驗妝感。

應時勢所需，口罩妝可說是今年必修課，復興館benefit提供珍珠蜜蠟修眉服務，3/8前預約送毛孔隱形露；2/20起限時3天的sue uemura植村秀彩妝教室，針對消費者眉眼客製專屬櫻花歐蕾妝，參加活動當天不限金額消費，再送明星潔顏油；CHANTECAILLE香緹卡推出飛行寶石訂製彩妝，專業團隊與顧客進行一對一教學，打造專屬春日妝容，還可享購物優惠。