Gentle Monster再出手聯名藝術家 打造話題吸睛新作

韓國潮流眼鏡品牌Gentle Monster去年在北京的百貨公司，打造了一個全新概念旗艦店，佈置大量仿生的動物而蔚為話題。而今年品牌再度邀請了藝術家來操刀全新視覺廣告，並推出聯名鏡款，剛曝光也是引起網友熱烈討論。

Gentle Monster在今年推出最新MY MARS系列，同時邀請了倫敦的藝術家Matthew Stone合作，先是創造了獨特又吸睛的視覺廣告，同時還藉由藝術家的視角打造了多款聯名眼鏡。Matthew Stone以結合繪畫技法與三D數位科技，來替品牌設計出用色繽紛但充滿前衛格調的廣告，藝術家解釋，希望喚起消費者全新想像，成為一個看待世界的方式。Matthew Stone另外還設計出6款眼鏡，延續了這系列視覺概念，像是CIRCLE T款就採用無鏡框，並以環形鼻樑取代了一般眼鏡的鼻樑架，與鏡片交錯連接，整體看來有三隻眼的錯覺，感覺相當科幻。或是，如RINGA金屬貓眼型太陽眼鏡，就以一條金屬線條連接，鏡片兩側金屬細節構成幾何形態設計，造型高貴又不失特色。

而Linda Farrow的2020年春夏系列，則自自品牌歷史汲取靈感，把七〇年代的風格與現代元素並至置，使用醋酸纖維、日本鈦金屬、黃金等材質製成。像是主打的Amber風格，就放大了品牌的經典方框；Dunaway款則有誇張的貓眼鏡框，兩者均使用鈦金屬鉸鍊，並刻上「Linda Farrow London 1970」字樣。Amelia系列則為大尺寸，並添加雷射切割、彩色玻璃鏡框，重現當年的的蛇皮花紋。