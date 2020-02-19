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Gentle Monster再出手聯名藝術家 打造話題吸睛新作

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
韓國潮流眼鏡品牌Gentle Monster邀請了藝術家Matthew Stone合作，打造新一季的視覺廣告。圖／Puyi提供
韓國潮流眼鏡品牌Gentle Monster邀請了藝術家Matthew Stone合作，打造新一季的視覺廣告。圖／Puyi提供

韓國潮流眼鏡品牌Gentle Monster去年在北京的百貨公司，打造了一個全新概念旗艦店，佈置大量仿生的動物而蔚為話題。而今年品牌再度邀請了藝術家來操刀全新視覺廣告，並推出聯名鏡款，剛曝光也是引起網友熱烈討論。

Gentle Monster在今年推出最新MY MARS系列，同時邀請了倫敦的藝術家Matthew Stone合作，先是創造了獨特又吸睛的視覺廣告，同時還藉由藝術家的視角打造了多款聯名眼鏡。Matthew Stone以結合繪畫技法與三D數位科技，來替品牌設計出用色繽紛但充滿前衛格調的廣告，藝術家解釋，希望喚起消費者全新想像，成為一個看待世界的方式。Matthew Stone另外還設計出6款眼鏡，延續了這系列視覺概念，像是CIRCLE T款就採用無鏡框，並以環形鼻樑取代了一般眼鏡的鼻樑架，與鏡片交錯連接，整體看來有三隻眼的錯覺，感覺相當科幻。或是，如RINGA金屬貓眼型太陽眼鏡，就以一條金屬線條連接，鏡片兩側金屬細節構成幾何形態設計，造型高貴又不失特色。

而Linda Farrow的2020年春夏系列，則自自品牌歷史汲取靈感，把七〇年代的風格與現代元素並至置，使用醋酸纖維、日本鈦金屬、黃金等材質製成。像是主打的Amber風格，就放大了品牌的經典方框；Dunaway款則有誇張的貓眼鏡框，兩者均使用鈦金屬鉸鍊，並刻上「Linda Farrow London 1970」字樣。Amelia系列則為大尺寸，並添加雷射切割、彩色玻璃鏡框，重現當年的的蛇皮花紋。

Linda Farrow Amelia 系列太陽眼鏡39,800元。圖／Linda Farrow提供
Linda Farrow Amelia 系列太陽眼鏡39,800元。圖／Linda Farrow提供
Gentle Monster與Matthew Stone聯名款CIRCLE T墨鏡10,200元。圖／Puyi提供
Gentle Monster與Matthew Stone聯名款CIRCLE T墨鏡10,200元。圖／Puyi提供
Gentle Monster與Matthew Stone聯名款RINGA墨鏡9,260元。圖／Puyi提供
Gentle Monster與Matthew Stone聯名款RINGA墨鏡9,260元。圖／Puyi提供
Linda Farrow Dunaway系列太陽眼鏡21,800元。圖／Linda Farrow提供
Linda Farrow Dunaway系列太陽眼鏡21,800元。圖／Linda Farrow提供
韓國潮流眼鏡品牌Gentle Monster邀請了藝術家Matthew Stone合作，打造新一季的視覺廣告。圖／Puyi提供
韓國潮流眼鏡品牌Gentle Monster邀請了藝術家Matthew Stone合作，打造新一季的視覺廣告。圖／Puyi提供

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