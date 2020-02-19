快訊

劉真傳病危辛龍說沒事 身邊好友卻沒人聯絡得上她

鑽石公主號乘客下船「送車站就地解散」 網：日本政府哪來勇氣？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全聯福利點換起來！日本TOFFY馬卡龍家電4.4折起加購

聯合報 / 記者何雅玲╱即時報導
全聯獨家的熱壓三明治機內附三明治與鬆餅兩種烤盤，Aroma自動研磨咖啡機可咖啡豆粉兩用。圖╱全聯提供
全聯獨家的熱壓三明治機內附三明治與鬆餅兩種烤盤，Aroma自動研磨咖啡機可咖啡豆粉兩用。圖╱全聯提供

因應在家煮的飲食風潮，以及個人或小家庭對於料理廚電的使用需求，同時提供會員將消費累積的點數運用發揮最大的效益，全聯福利中心自2月21日起至4月23日，推出全新一檔「日本TOFFY個人家電」點換購活動，總計有5款馬卡龍色系復古經典小家電，會員可用300點起的福利點加價換購，換算市價最低4.4折起。

全聯表示，目前全聯已累積超過1300萬的福利卡會員，其中85%以上的顧客會使用福利卡購物，去年送出大約80億點的福利點，約等同8億元的現金。為了讓會員有更多聰明使用點數的方式，福利點除了可折抵現金外，全聯自2014年起開始推出點換購活動。

今年全聯預計推出6至8檔的點換購活動，其中，首檔聯手的是首次跨通路活動的「日本TOFFY個人家電」，這也是全聯點換購活動首次針對兩人以下的個人家電選品。除了福利點可換購之外，此次也開放可用10生鮮積分(購買生鮮單筆每滿100元可獲1積分)，或是到門市購買任10杯OFF COFFEE，即可快速加價換購。

創立於2016年的日本TOFFY家電品牌，以精緻小巧的典雅復古風設計而受消費者青睞，特別是年輕族、小資族、小家庭，這次與全聯合作推出的5款個人家電都是品牌熱銷品項，迷你輕巧美型之外，一機多功能且全自動，除了咖啡機之外，隨商品還附贈食譜，好收納、易清洗、操作簡單且多用途。

其中，最划算也是全聯獨家的是「熱壓三明治機」；內附三明治與鬆餅兩種烤盤，只要用1000點福利點加價1090元就可獲得，另可用300點福利點或10生鮮積分或購買任10杯OFF COFFEE，再加價1450元換購，約市價4.4折起。

而擁有三段轉數選擇的「經典果汁機」，硬質食材都能打，除了打果汁，還能做冰沙、濃湯，內附刀具還可拆下清洗，可用300福利點加價1350元，或用1000福利點加價990元換購，同時也可用10生鮮積分或購買任10杯OFF COFFEE，再加價1350元獲得，約市價4.6折起。

至於設計感與功能性兼具的「經典電烤箱」，兩層烤盤分開使用、拉門緩衝設計、抽取式集屑盤好清理。可用300福利點加價1550元，或用1000福利點加價1190元換購，亦可用10生鮮積分或購買10杯OFF COFFEE，再加價1550元獲得，約市價4.5折起。

另外，尺寸輕巧的「微電腦電子鍋」則是小家庭或學生、外宿族的必備神器，透過炊飯模式與發酵模式，可快速製作蒸煮料理、甜點、發酵料理，包括：米飯、茶碗蒸、蛋糕、溫野菜、優格、水果醋、鹽趜等，一機多用超便利。可用300福利點加價1750元或用1000福利點加價1290元換購，另可用10生鮮積分或購買10杯OFF COFFEE，再加價1750元取得，約市價4.9折起。

至於「Aroma自動研磨咖啡機」可咖啡豆及粉兩用、3分鐘快速自動磨豆仿手沖悶蒸，間歇式萃取咖啡，風味更佳，同時附專用濾網可重覆使用，加上特殊結構靜音設計，降低磨豆時噪音。可用300福利點加價1850元或用1000福利點加價1450元換購，同時可用10生鮮積分或購買10杯OFF COFFEE，再加價1850元取得，約市價4.9折起。

全聯福利中心自2月21日起至4月23日，推出「日本TOFFY個人家電」點換購活動，總計5款馬卡龍色系復古經典小家電。圖╱全聯提供
全聯福利中心自2月21日起至4月23日，推出「日本TOFFY個人家電」點換購活動，總計5款馬卡龍色系復古經典小家電。圖╱全聯提供
日本TOFFY個人家電系列商品除了擁有馬卡龍色系的美型設計，並附有精緻食譜書籍，讓不常下廚的人也會燃起購買慾望。圖╱全聯提供
日本TOFFY個人家電系列商品除了擁有馬卡龍色系的美型設計，並附有精緻食譜書籍，讓不常下廚的人也會燃起購買慾望。圖╱全聯提供

咖啡 果汁
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

日本厚勞省：鑽石公主號感染者日本247人最多 美國居次

鑽石公主號乘客下船「送車站就地解散」 網友：日本政府哪來勇氣？

境內新冠肺炎延燒 日本政府防疫遭批

限量版MOS杯麵太欠吃！日清X摩斯「海洋珍珠堡、和風炸雞」神還原　7-11嘗鮮價別錯過

相關新聞

獨／16種抹醬＋限定口味！大阪「嵜吐司」悄悄來台了　

喜歡吃吐司的民眾，又有新選擇囉！來自日本大阪的高級吐司「嵜」（SAKImoto Barkey），近期遭目擊已經悄悄在信義...

「教練，我想打籃球」！三井壽經典戰鞋「平民款」登場

日本熱血籃球漫畫「灌籃高手」是許多6、7年級生的共同回憶，在漫畫中，湘北高中的三井壽，腳上所穿戰靴正是被鞋迷暱稱為「金太...

IKEA BORSTAD限量系列登場！清掃用具也走文青風格

又到了換季除舊布新的時刻，如果總覺得家裡的清掃用具長相不討喜，以瑞典文「洗刷」為名的IKEA BORSTAD限量系列集結...

天后宮出招！台北SOGO春季化妝品節首度「5千送2百 」

色彩清新的春季彩妝、保養新品上市，SOGO百貨台北店2/20至3/8搶先推出「2020春季化妝品節」，今年除了首度在該檔...

Gentle Monster再出手聯名藝術家 打造話題吸睛新作

韓國潮流眼鏡品牌Gentle Monster去年在北京的百貨公司，打造了一個全新概念旗艦店，佈置大量仿生的動物而蔚為話題...

全聯福利點換起來！日本TOFFY馬卡龍家電4.4折起加購

因應在家煮的飲食風潮，以及個人或小家庭對於料理廚電的使用需求，同時提供會員將消費累積的點數運用發揮最大的效益，全聯福利中...

路人拎Kitty包圍觀 BALENCIAGA搞怪新聞台太有戲！

時尚品牌BALENCIAGA的搞怪不只在設計面，就連形象廣告也充滿創意！繼之前釋出一系列倡議型的標語平面廣告後，品牌最新...

OKmart首度推出「炸雞歡樂分享餐」！foodpanda就能叫外送

近期受新型冠狀肺炎疫情影響，OKmart近期鮮食、袋裝即食類型商品業績明顯成長，實體門市與外送單周業績最高提高3倍，以O...

U值媒／新店溪畔公園 騎車賞河津櫻花

位於新店溪畔的陽光運動園區及陽光橋自2009年啟用後，串連起碧潭河岸的水岸步道，提供市民週休遊憩的好去處。新北市水利局在園區內栽種了200多棵河津櫻，每年春天沿著河濱步道綻放美麗的粉紅色花朵，形成綿延1公里長的櫻花大道，吸引許多愛花人士來此賞花。

北車商圈迴轉壽司大戰 西區首家合點壽司京站3月9日開幕

台北車站商圈繼以扭蛋為特色的日本「藏壽司」，以及業績高居日本迴轉壽司第一的「壽司郎」之後，全台第三家、台北西區首家「合點...

宅家輕鬆吃 防疫新食尚

近來受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，大大降低民眾出門用餐意願，甚至不想上街採買，無論叫餐廳的外帶外送，或者已經調味好的冷凍料理包，搭配業者提供的防疫特惠價，「宅」在家健康輕鬆吃，儼然成「食」尚新趨勢。

7-11母親節預購開跑！三文治冰淇淋、爆漿芋泥包、珍奶生乳捲快搶吃

近年來超商母親節預購檔期都跑得很前面，剛過完情人節，7－ELEVEN母親節預購率先開跑，將於2月24日上午11點起展開近...

熱門新聞

抗疫！ 台糖75%防疫酒精 今天全家開賣

醫師點名生活中「一動作」成防疫缺口 眾驚呆：無意識就做了

台南藥局「只有我們家有口罩可賣」 消保官將聯合稽查

向美國賣家網購5百個口罩 收到貨傻眼：要放多久才可用？

藥局張貼「口罩花色」提醒民眾 網秒懂：別身在福中不知福

想幫長輩省時間！他花3250元空運買口罩 送禮卻被酸：盤子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。