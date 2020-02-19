全聯福利點換起來！日本TOFFY馬卡龍家電4.4折起加購

因應在家煮的飲食風潮，以及個人或小家庭對於料理廚電的使用需求，同時提供會員將消費累積的點數運用發揮最大的效益，全聯福利中心自2月21日起至4月23日，推出全新一檔「日本TOFFY個人家電」點換購活動，總計有5款馬卡龍色系復古經典小家電，會員可用300點起的福利點加價換購，換算市價最低4.4折起。

全聯表示，目前全聯已累積超過1300萬的福利卡會員，其中85%以上的顧客會使用福利卡購物，去年送出大約80億點的福利點，約等同8億元的現金。為了讓會員有更多聰明使用點數的方式，福利點除了可折抵現金外，全聯自2014年起開始推出點換購活動。

今年全聯預計推出6至8檔的點換購活動，其中，首檔聯手的是首次跨通路活動的「日本TOFFY個人家電」，這也是全聯點換購活動首次針對兩人以下的個人家電選品。除了福利點可換購之外，此次也開放可用10生鮮積分(購買生鮮單筆每滿100元可獲1積分)，或是到門市購買任10杯OFF COFFEE，即可快速加價換購。

創立於2016年的日本TOFFY家電品牌，以精緻小巧的典雅復古風設計而受消費者青睞，特別是年輕族、小資族、小家庭，這次與全聯合作推出的5款個人家電都是品牌熱銷品項，迷你輕巧美型之外，一機多功能且全自動，除了咖啡機之外，隨商品還附贈食譜，好收納、易清洗、操作簡單且多用途。

其中，最划算也是全聯獨家的是「熱壓三明治機」；內附三明治與鬆餅兩種烤盤，只要用1000點福利點加價1090元就可獲得，另可用300點福利點或10生鮮積分或購買任10杯OFF COFFEE，再加價1450元換購，約市價4.4折起。

而擁有三段轉數選擇的「經典果汁機」，硬質食材都能打，除了打果汁，還能做冰沙、濃湯，內附刀具還可拆下清洗，可用300福利點加價1350元，或用1000福利點加價990元換購，同時也可用10生鮮積分或購買任10杯OFF COFFEE，再加價1350元獲得，約市價4.6折起。

至於設計感與功能性兼具的「經典電烤箱」，兩層烤盤分開使用、拉門緩衝設計、抽取式集屑盤好清理。可用300福利點加價1550元，或用1000福利點加價1190元換購，亦可用10生鮮積分或購買10杯OFF COFFEE，再加價1550元獲得，約市價4.5折起。

另外，尺寸輕巧的「微電腦電子鍋」則是小家庭或學生、外宿族的必備神器，透過炊飯模式與發酵模式，可快速製作蒸煮料理、甜點、發酵料理，包括：米飯、茶碗蒸、蛋糕、溫野菜、優格、水果醋、鹽趜等，一機多用超便利。可用300福利點加價1750元或用1000福利點加價1290元換購，另可用10生鮮積分或購買10杯OFF COFFEE，再加價1750元取得，約市價4.9折起。