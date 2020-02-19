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獨／16種抹醬＋限定口味！大阪「嵜吐司」悄悄來台了　

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「嵜」吐司提供有16種不同風味的抹醬。圖／取自高級食パン専門店 嵜本粉絲頁
「嵜」吐司提供有16種不同風味的抹醬。圖／取自高級食パン専門店 嵜本粉絲頁

喜歡吃吐司的民眾，又有新選擇囉！來自日本大阪的高級吐司「嵜」（SAKImoto Barkey），近期遭目擊已經悄悄在信義區掛上徵才布條，估計短時間內就會正式在台登場。

主打高級吐司的「嵜」，乃是PABLO起司塔社長嵜本將光耗時2年，為女兒而創的品牌，標榜使用頂級食材製作。首間店於大阪難波開幕，目前包括阿倍野、堂島、神戶、東京、北海道、九州等地都有分店。

嵜的特色，就是提供多款不同口味的吐司，還有販售16款的抹醬、飲品搭配。除了整條販售之外，亦有單片包裝的選擇，方便民眾購買。以日本分店為例，除了經典口味外，還有黑糖、極葡萄等不同日期登場的限定口味，並有牛奶奶油、草莓、蘭姆葡萄等抹醬可選。

日本過去曾經有過一波高級吐司的風潮，也讓許多旅客將嵜列為大阪必吃美食之一。目前嵜在台已經進入籌備、人才招募的階段，屆時民眾將有機會品嚐到與日本同步的吐司、果醬等招牌餐點。

號稱耗時2年研發的「嵜」吐司，創於大阪。圖／取自高級食パン専門店 嵜本粉絲頁
號稱耗時2年研發的「嵜」吐司，創於大阪。圖／取自高級食パン専門店 嵜本粉絲頁
「嵜」吐司目前已悄悄進入信義區籌備中。圖／讀者Pat Huang提供
「嵜」吐司目前已悄悄進入信義區籌備中。圖／讀者Pat Huang提供

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