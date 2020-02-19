獨／16種抹醬＋限定口味！大阪「嵜吐司」悄悄來台了　

喜歡吃吐司的民眾，又有新選擇囉！來自日本大阪的高級吐司「嵜」（SAKImoto Barkey），近期遭目擊已經悄悄在信義區掛上徵才布條，估計短時間內就會正式在台登場。

主打高級吐司的「嵜」，乃是PABLO起司塔社長嵜本將光耗時2年，為女兒而創的品牌，標榜使用頂級食材製作。首間店於大阪難波開幕，目前包括阿倍野、堂島、神戶、東京、北海道、九州等地都有分店。

嵜的特色，就是提供多款不同口味的吐司，還有販售16款的抹醬、飲品搭配。除了整條販售之外，亦有單片包裝的選擇，方便民眾購買。以日本分店為例，除了經典口味外，還有黑糖、極葡萄等不同日期登場的限定口味，並有牛奶奶油、草莓、蘭姆葡萄等抹醬可選。