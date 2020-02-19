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路人拎Kitty包圍觀 BALENCIAGA搞怪新聞台太有戲！
時尚品牌BALENCIAGA的搞怪不只在設計面，就連形象廣告也充滿創意！繼之前釋出一系列倡議型的標語平面廣告後，品牌最新曝光一支充滿趣味的影片，讓BALENCIAGA化身新聞台，所有模特兒變身新聞播報員和新聞事件中的參與、旁觀者，又一次成功掀起網友們的好奇心。（影片連結https://youtu.be/kHSeIK6tmfg）
由多媒體藝術家兼導演Will Benedict的操刀下，在這支夏季20系列廣告影片中，模特兒穿戴著BALENCIAGA最新一季的服裝與配件各司其職。化身主播的模特兒嘴巴明顯被操縱著，以極為不自然的方式報導怪異詭譎的事件，畫面中可見到子母畫面、現場連線對話等等，下方還安排了跑馬燈，就跟真的新聞播報狀況一樣。當畫面放送日蝕報導時，拍攝到的路人配戴的是BALENCIAGA的眼鏡，而圍觀群眾的手上還拎著今年春夏最具話題的Hello Kitty包，現場連線街訪民眾的記者拿著的麥克風上面還有品牌標誌性的BB Logo，另外Tyrex運動鞋輪廓也在廣告中變的更鮮明，原來是由數字藝術家Max de Waard用動畫製作並潤飾而成。
在這支影片曝光之前，BALENCIAGA就先釋出由專精於政治海報的攝影師Laurence Chaperon所打造的形象照，透過公司形象和社會階層符號呈現出各種工作領域的人們，並搭配像是Power Of Dream、We Vote For Tomorrow等不同宣言來傳達積極樂觀的正面能量。現在再搭配上廣告影片，也再度彰顯這個新系列專注於各個場合與環境的服裝表現。
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