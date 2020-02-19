「教練，我想打籃球」！三井壽經典戰鞋「平民款」登場
日本熱血籃球漫畫「灌籃高手」是許多6、7年級生的共同回憶，在漫畫中，湘北高中的三井壽，腳上所穿戰靴正是被鞋迷暱稱為「金太陽」的亞瑟士紅白籃球鞋，幾年前也曾復刻發售過，雖然單價不便宜仍一鞋難求，如今品牌釋出外觀相當類似的一般版樣式，也讓粉絲直呼「教練，我想打籃球了！」。
永不放棄的三分神射手─三井壽所穿的籃球鞋，以全白的鞋身搭配簡單的亞瑟士紅色線條，讓鞋迷印象深刻，同時由於鞋側印著金色的日本國旗，因此被暱稱為「金太陽」。
這雙三井壽的戰靴2年前曾經在台復刻，當初限量販售，每雙要價新台幣7千多元，炒價更是遠遠高過定價，造成不少鞋迷搶購。
而品牌日前釋出的「JAPAN L」經典復古籃球鞋款，正是以這雙80年代復古高筒籃球鞋為版型，與「金太陽」不同的是，新款是以雷根糖紅與黑的透明膠感營造出立體感十足的虎爪線條，且少了金色的日本國旗圖樣。但售價也親民不少，共發售紅黑兩種顏色，售價3,500元。
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