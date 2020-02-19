OKmart首度推出「炸雞歡樂分享餐」！foodpanda就能叫外送
近期受新型冠狀肺炎疫情影響，OKmart近期鮮食、袋裝即食類型商品業績明顯成長，實體門市與外送單周業績最高提高3倍，以OKmart獨家的現烤炸雞、蛋塔最熱賣、其次為袋裝微波鮮食、飯麵等宵夜類型商品，OKmart也首次獨家推出「炸雞歡樂分享餐」，在foodpanda平台的「熊貓商城」選擇OKmart鄰近門市就可下單。
OKmart率先於去年11月宣布與foodpanda合作，為目前合作超商中最多外送門市者，範圍涵蓋全台，共有472家門市，145支商品上線，以咖啡、炸雞、蛋塔等OKmart獨家即食點心為主，也增加3C、生活衣物、常溫飲料、餅乾雜貨等生活必需品。
首次獨家推出的OKmart「歡樂分享餐」包含3支棒腿、3個腿排，可選擇原味或辣味，售價319元；「超值歡樂分享餐」包含棒腿、腿排各3個及蛋塔4個，售價459元。另外像是OK Choice袋裝新品與牛肉湯、玉米濃湯、咖哩雞燴飯、紅燒牛腩燴飯、親子丼燴飯等鮮食皆可透過foodpanda外送平台訂購，24小時不打烊。
OKmart的OK Choice袋裝系列推出「異國吮指」、「港式小點」系列，訴求一口大小、快速即食，共有蒜味香酥雞、韓式歐巴炸雞、波士頓風味雞翅、黑胡椒雞塊、紐奧良翅小腿、翡翠雞肉丸、醬烤雞腿、珍珠丸子、港式芝麻球等9款，目前門市熱銷前三名為哈燒熱點辣味腿排、韓式歐爸炸雞、港式翡翠雞肉丸。
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