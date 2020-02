OKmart首度推出「炸雞歡樂分享餐」！foodpanda就能叫外送

近期受新型冠狀肺炎疫情影響,OKmart近期鮮食、袋裝即食類型商品業績明顯成長,實體門市與外送單周業績最高提高3倍,以OKmart獨家的現烤炸雞、蛋塔最熱賣、其次為袋裝微波鮮食、飯麵等宵夜類型商品,OKmart也首次獨家推出「炸雞歡樂分享餐」,在foodpanda平台的「熊貓商城」選擇OKmart鄰近門市就可下單。

OKmart率先於去年11月宣布與foodpanda合作,為目前合作超商中最多外送門市者,範圍涵蓋全台,共有472家門市,145支商品上線,以咖啡、炸雞、蛋塔等OKmart獨家即食點心為主,也增加3C、生活衣物、常溫飲料、餅乾雜貨等生活必需品。

首次獨家推出的OKmart「歡樂分享餐」包含3支棒腿、3個腿排,可選擇原味或辣味,售價319元;「超值歡樂分享餐」包含棒腿、腿排各3個及蛋塔4個,售價459元。另外像是OK Choice袋裝新品與牛肉湯、玉米濃湯、咖哩雞燴飯、紅燒牛腩燴飯、親子丼燴飯等鮮食皆可透過foodpanda外送平台訂購,24小時不打烊。