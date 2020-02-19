快訊

直播／我增1新冠肺炎確診！白牌司機妹妹感染 累計23例確診

鑽石公主號我5台人確診新冠肺炎！預計21日包機接回

OKmart首度推出「炸雞歡樂分享餐」！foodpanda就能叫外送

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
OKmart首次獨家推出「炸雞歡樂分享餐」，在foodpanda就可下單叫外送。圖／OKmart提供
OKmart首次獨家推出「炸雞歡樂分享餐」，在foodpanda就可下單叫外送。圖／OKmart提供

近期受新型冠狀肺炎疫情影響，OKmart近期鮮食、袋裝即食類型商品業績明顯成長，實體門市與外送單周業績最高提高3倍，以OKmart獨家的現烤炸雞、蛋塔最熱賣、其次為袋裝微波鮮食、飯麵等宵夜類型商品，OKmart也首次獨家推出「炸雞歡樂分享餐」，在foodpanda平台的「熊貓商城」選擇OKmart鄰近門市就可下單。

OKmart率先於去年11月宣布與foodpanda合作，為目前合作超商中最多外送門市者，範圍涵蓋全台，共有472家門市，145支商品上線，以咖啡、炸雞、蛋塔等OKmart獨家即食點心為主，也增加3C、生活衣物、常溫飲料、餅乾雜貨等生活必需品。

首次獨家推出的OKmart「歡樂分享餐」包含3支棒腿、3個腿排，可選擇原味或辣味，售價319元；「超值歡樂分享餐」包含棒腿、腿排各3個及蛋塔4個，售價459元。另外像是OK Choice袋裝新品與牛肉湯、玉米濃湯、咖哩雞燴飯、紅燒牛腩燴飯、親子丼燴飯等鮮食皆可透過foodpanda外送平台訂購，24小時不打烊。

OKmart的OK Choice袋裝系列推出「異國吮指」、「港式小點」系列，訴求一口大小、快速即食，共有蒜味香酥雞、韓式歐巴炸雞、波士頓風味雞翅、黑胡椒雞塊、紐奧良翅小腿、翡翠雞肉丸、醬烤雞腿、珍珠丸子、港式芝麻球等9款，目前門市熱銷前三名為哈燒熱點辣味腿排、韓式歐爸炸雞、港式翡翠雞肉丸。

OK choice珍珠丸子，售價42元。圖／OKmart提供
OK choice珍珠丸子，售價42元。圖／OKmart提供
OK choice翡翠雞肉丸，售價42元。圖／OKmart提供
OK choice翡翠雞肉丸，售價42元。圖／OKmart提供
OKmart首次獨家推出「炸雞歡樂分享餐」，在foodpanda就可下單叫外送。圖／OKmart提供
OKmart首次獨家推出「炸雞歡樂分享餐」，在foodpanda就可下單叫外送。圖／OKmart提供
OK choice港式芝麻球，售價42元。圖／OKmart提供
OK choice港式芝麻球，售價42元。圖／OKmart提供
OK choice紐奧良翅小腿，售價42元。圖／OKmart提供
OK choice紐奧良翅小腿，售價42元。圖／OKmart提供
OK choice韓式歐巴炸雞，售價42元。圖／OKmart提供
OK choice韓式歐巴炸雞，售價42元。圖／OKmart提供

foodpanda 波士頓
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

宅經濟發酵 持華銀i網購生活卡叫外賣最高享18%回饋

宅經濟正夯！foodpanda熊貓商城滿200折100 生鮮也能送

限量版MOS杯麵太欠吃！日清X摩斯「海洋珍珠堡、和風炸雞」神還原　7-11嘗鮮價別錯過

SOGO百貨美食宅即便 乘機搶市

相關新聞

宅經濟正夯！foodpanda熊貓商城滿200折100 生鮮也能送

不管是不想出門還是不能出門，最近「宅在家」商機正紅！去年11月開始試營運的foodpanda「熊貓商城」今宣布正式營運，...

路人拎Kitty包圍觀 BALENCIAGA搞怪新聞台太有戲！

時尚品牌BALENCIAGA的搞怪不只在設計面，就連形象廣告也充滿創意！繼之前釋出一系列倡議型的標語平面廣告後，品牌最新...

「教練，我想打籃球」！三井壽經典戰鞋「平民款」登場

日本熱血籃球漫畫「灌籃高手」是許多6、7年級生的共同回憶，在漫畫中，湘北高中的三井壽，腳上所穿戰靴正是被鞋迷暱稱為「金太...

OKmart首度推出「炸雞歡樂分享餐」！foodpanda就能叫外送

近期受新型冠狀肺炎疫情影響，OKmart近期鮮食、袋裝即食類型商品業績明顯成長，實體門市與外送單周業績最高提高3倍，以O...

U值媒／新店溪畔公園 騎車賞河津櫻花

位於新店溪畔的陽光運動園區及陽光橋自2009年啟用後，串連起碧潭河岸的水岸步道，提供市民週休遊憩的好去處。新北市水利局在園區內栽種了200多棵河津櫻，每年春天沿著河濱步道綻放美麗的粉紅色花朵，形成綿延1公里長的櫻花大道，吸引許多愛花人士來此賞花。

北車商圈迴轉壽司大戰 西區首家合點壽司京站3月9日開幕

台北車站商圈繼以扭蛋為特色的日本「藏壽司」，以及業績高居日本迴轉壽司第一的「壽司郎」之後，全台第三家、台北西區首家「合點...

宅家輕鬆吃 防疫新食尚

近來受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，大大降低民眾出門用餐意願，甚至不想上街採買，無論叫餐廳的外帶外送，或者已經調味好的冷凍料理包，搭配業者提供的防疫特惠價，「宅」在家健康輕鬆吃，儼然成「食」尚新趨勢。

7-11母親節預購開跑！三文治冰淇淋、爆漿芋泥包、珍奶生乳捲快搶吃

近年來超商母親節預購檔期都跑得很前面，剛過完情人節，7－ELEVEN母親節預購率先開跑，將於2月24日上午11點起展開近...

朴信惠帥穿FENDI西裝 紅色低胸襯衫增添一抹性感

剛過30歲生日的韓國女星朴信惠，妝髮造型和穿搭都是粉絲熱烈追蹤的對象，近期在首爾出席電影發表會時，她以FENDI西裝、寬...

金勞就是帥！NBA大鬍子合體忍者龜 潮登時尚雜誌封面

除了影視紅星、時尚名人，美國職業籃球場上的NBA超級球星，同樣在全世界擁有超高人氣。「大鬍子哈登（James Harde...

拯救蠟黃熬夜肌！雅詩蘭黛最強「造光精華」打造光透肌

現代女性在白天，得要對抗日曬、空汙與工作，晚上還有生活壓力與追劇，長期作息不正常，讓臉上肌膚出現蠟黃、暗沉又無光，想要光...

澳洲鼎泰豐挺同志 限定版「彩虹驕傲麵」繽紛上市

疫情陰霾下，業者仍不斷推出新創意，讓世界更美好。鼎泰豐就推出一款「六色彩虹驕傲麵」，色彩繽紛，讓人忍不住多看一眼；可惜的...

熱門新聞

抗疫！ 台糖75%防疫酒精 今天全家開賣

醫師點名生活中「一動作」成防疫缺口 眾驚呆：無意識就做了

台南藥局「只有我們家有口罩可賣」 消保官將聯合稽查

向美國賣家網購5百個口罩 收到貨傻眼：要放多久才可用？

捷運環狀線省時又方便？網曝一缺點：文湖線2.0

藥局張貼「口罩花色」提醒民眾 網秒懂：別身在福中不知福

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。