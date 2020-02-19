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台鹽連七年 獲選大甲媽遶境指定用水

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
台鹽今（19）日和大甲鎮瀾宮合作舉辦好水祈福儀式。照片／台鹽提供
台鹽今（19）日和大甲鎮瀾宮合作舉辦好水祈福儀式。照片／台鹽提供

遶境迓媽祖，就要喝連續七年大甲媽指定的「台鹽海洋鹼性離子水」！大甲媽祖國際觀光文化節即將開跑，台鹽今（19）日和大甲鎮瀾宮合作舉辦好水祈福儀式，由台鹽副總經理陳世輝和鎮瀾宮董事長顏清標攜手將大甲媽祖授權祈福版的「台鹽海洋鹼性離子水」過爐庇佑，並宣布捐贈3萬瓶作為活動用水，更加碼200箱「台鹽小分子」海洋活水贈予大甲鎮瀾宮兒童家園，用「正統」好水傳遞健康與祝福！

台鹽表示，「台鹽海洋鹼性離子水」從2014年開始獲選為大甲媽祖遶境活動指定用水，優良的品質、口感和健康形象無可取代，深獲信眾喜愛！今年第7年連獲鎮瀾宮指定授權，台鹽要用來自海洋的好水，為信眾補充體力、守護健康，宣揚海神媽祖的神威！

祈福現場舉辦過爐儀式，讓每瓶祈福版鹼性離子水承載媽祖的庇佑，祝福大家平安幸福。此外，台鹽將在2月22日起舉辦的「萬眾騎Bike」、「大甲媽Bobi Run」路跑活動中擺設攤位，用最夯的大甲媽祖限量紀念商品和互動遊戲，為大家創造好運氣。

大甲媽祖授權祈福版「台鹽海洋鹼性離子水」推出Q版媽祖和平安御守共兩款設計，不只在大甲媽祖遶境時能喝到，3月起在全台家樂福、楓康超市、MOMO購物網將限時限量全面舖貨。其中台鹽與家樂福合作獨家活動，能免費獲得家樂福獨家大甲媽祖書籤，還能參加家樂福粉絲團抽獎活動，有機會贏得大甲媽文創紀念贈品。

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