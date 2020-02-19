北車商圈迴轉壽司大戰 西區首家合點壽司京站3月9日開幕

台北車站商圈繼以扭蛋為特色的日本「藏壽司」，以及有日本迴轉壽司第一品牌之稱的「壽司郎」之後，全台第三家、台北西區首家「合點壽司」也將正式插旗台北京站時尚廣場，日本三大迴轉壽司齊聚北車商圈掀起壽司大戰，壽司控又多了一個新據點可滿足。

繼台北內湖、桃園華泰名品城之後，全台第三家合點壽司將於「合點壽司」將於3月9日進駐京站3樓開幕，店內座位共118席，占地約200坪。

合點壽司價位帶為40元至188元，壽司盤共8款顏色區分，師傅於店內板前區直接料理並將壽司送達客人面前。合點也以獨特叫賣壽司為特色，每逢餐期會有師傅敲鼓介紹著「今日推薦、新鮮剛出爐的商品在這裡」。另外也會不定時地舉行鮮魚解體秀，6、7公斤的鮭魚，隨著師傅手起刀落，成為盤上新鮮佳餚。