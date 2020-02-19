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7-11母親節預購開跑！三文治冰淇淋、爆漿芋泥包、珍奶生乳捲快搶吃

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
振頤軒爆漿芋泥包，一盒4入售價220元。圖／7－ELEVEN提供
振頤軒爆漿芋泥包，一盒4入售價220元。圖／7－ELEVEN提供

近年來超商母親節預購檔期都跑得很前面，剛過完情人節，7－ELEVEN母親節預購率先開跑，將於2月24日上午11點起展開近3個月的活動，首波以「午茶好時光」為主軸，推出近130款商品。並與亞尼克、PAUL、依蕾特等多家知名甜點合作超商通路獨家商品，像是亞尼克生乳捲珍珠奶茶口味、振頤軒爆漿芋泥包、美德福源花生生乳捲等都是吃貨們必鎖定的選項；去年狂掃IG版面的隱藏版甜點「山田村一三文治冰淇淋」，今年也加入巧克力、花生兩款新口味。

7－ELEVEN限定的新款亞尼克生乳捲－珍珠奶茶，採用北海道奶霜與台灣紅玉茶，搭配黑糖珍珠麻糬及紅玉茶香泡芙蛋糕，展現渾厚奶茶滋味，還咬得到QQ口感；蟬連5年府城十大伴手禮的「依蕾特布丁」推出超商通路限定新商品「芒果百香果果酪」，結合季節限定的草莓雪酪及招牌鮮奶布丁，是極致滿足的春日水果饗宴；「山田村一三文治冰淇淋」使用柔軟的虎皮蛋糕與棉花糖冰淇淋製作成冰淇淋三明治，一次就能擁有草莓、芋頭、巧克力、花生等4種口味。

還有多款超商獨家販售的話題甜點，像是法國百年品牌PAUL首次合作推出的濃純巧克力塔與私藏檸檬塔、「美德 X 福源花生生乳捲」、「Poppies綜合馬卡龍」、「泡泡先生四宮格冰淇淋蛋糕」、「福源醬好花生牛奶冰淇淋」、「COMEBUYx金格海神蛋糕」等。

芋泥控準備接招，「振頤軒爆漿芋泥包」選用進口奶油與台中大甲芋頭，加熱後熔漿般的爆量芋泥餡保證滿足；「OPEN！輕起司芋泥布丁蛋糕」特調綿密芋泥起司香，疊上軟軟布丁，最後鋪上蛋香蛋糕，還烙印著可愛的OPEN小將與小桃。

爆紅的氣炸鍋也有新品，「垣の球型鍋」可720度6D旋轉自動翻炒，立體循環加熱及6L超大容量，OPEN POINT會員可用6,000點＋4,780元帶回家，搭配超商通路限定販售的「黃金鱈魚條」、「蒜香薯球」、「LUTOSA比利時鬆餅」、「拿破崙菠蘿流沙麵包」，在家就能享受各種好滋味。

7－ELEVEN母親節預購於2月24日起率先開跑。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN母親節預購於2月24日起率先開跑。記者陳立儀／攝影
六福皇宮月光森林（約6吋），售價939元。圖／7－ELEVEN提供
六福皇宮月光森林（約6吋），售價939元。圖／7－ELEVEN提供
美德日式生乳燒，15入售價250元。圖／7－ELEVEN提供
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美德福源花生生乳捲，售價329元。圖／7－ELEVEN提供
美德福源花生生乳捲，售價329元。圖／7－ELEVEN提供
山田村一三文治冰淇淋，4入裝售價240元。記者陳立儀／攝影
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OPEN！輕起司芋泥布丁蛋糕，售價179元。圖／7－ELEVEN提供
OPEN！輕起司芋泥布丁蛋糕，售價179元。圖／7－ELEVEN提供
亞尼克生乳捲－珍珠奶茶，12入售價4,680元。圖／7－ELEVEN提供
亞尼克生乳捲－珍珠奶茶，12入售價4,680元。圖／7－ELEVEN提供
糕塔精緻手工蛋捲，售價420元。圖／7－ELEVEN提供
糕塔精緻手工蛋捲，售價420元。圖／7－ELEVEN提供
依蕾特布丁奶酪綜合組，1盒售價499元、8盒售價2,488元。圖／7－ELEVEN提供
依蕾特布丁奶酪綜合組，1盒售價499元、8盒售價2,488元。圖／7－ELEVEN提供
PAUL檸檬塔&巧克力塔，售價240元（兩種口味各一）。記者陳立儀／攝影
PAUL檸檬塔&巧克力塔，售價240元（兩種口味各一）。記者陳立儀／攝影
Poppies綜合馬卡龍，12入售價299元。圖／7－ELEVEN提供
Poppies綜合馬卡龍，12入售價299元。圖／7－ELEVEN提供
福源醬好花生牛奶冰淇淋，4入裝售價220元。圖／7－ELEVEN提供
福源醬好花生牛奶冰淇淋，4入裝售價220元。圖／7－ELEVEN提供
泡泡先生四宮格冰淇淋蛋糕，售價750元。圖／7－ELEVEN提供
泡泡先生四宮格冰淇淋蛋糕，售價750元。圖／7－ELEVEN提供
山田村一三文治冰淇淋，4入裝售價240元。圖／7－ELEVEN提供
山田村一三文治冰淇淋，4入裝售價240元。圖／7－ELEVEN提供
振頤軒爆漿芋泥包，一盒4入售價220元。記者陳立儀／攝影
振頤軒爆漿芋泥包，一盒4入售價220元。記者陳立儀／攝影

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