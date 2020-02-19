快訊

鑽石公主542確診…台灣5移民官全身而退 他爆救命三關鍵

「商務艙只有我！」 百萬網紅臉書揭首爾搭計程車經歷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宅經濟正夯！foodpanda熊貓商城滿200折100 生鮮也能送

聯合報 / 記者黃筱晴 / 即時報導
熊貓商城目前外送區域涵蓋家樂福近六成的量販分店，商品也增加至近900種。圖／foodpanda提供
熊貓商城目前外送區域涵蓋家樂福近六成的量販分店，商品也增加至近900種。圖／foodpanda提供

不管是不想出門還是不能出門，最近「宅在家」商機正紅！去年11月開始試營運的foodpanda「熊貓商城」今宣布正式營運，主打生鮮雜貨外送服務，還推出滿200元折價100元的超殺優惠。網羅量販店、便利商店，以及知名生活日用、生鮮與藥妝品牌近兩千間店家，提供上千種商品組合，讓你不出門也能輕鬆搞定各式各樣生活所需。

觀察到年初民眾購買年節禮盒的訂單需求加上後續新冠肺炎疫情延燒，熊貓商城一月總訂單便達五倍成長，顯見近來消費者對於生活用品即時送到府有高度需求。數據也顯示，熊貓商城的訂單高峰期落在每周五、六，而單日下單尖峰時間點則分別落在中午11至12點以及下午4點至5點，熱門的選購商品則由牛肉、水果與餅乾分別拿下前三名，顯然成為補足消費者在家料理需求的一大利器。

foodpanda今日更宣布熊貓商城中已突破千間便利商店上線，包含萊爾富超商率領全台600家實體門市加入，提供多達250種商品選擇。OK mart全台近500家門市上線，亦提供超過150種品項，服務範圍涵蓋全台西半部，並首創超商熟食套餐、炸雞歡樂餐等宵夜便利型商品，無論熟食、餅乾或糕點禮盒都能輕鬆選購。

熊貓商城也與家樂福推出便民外送服務，以滿足家庭主婦、年長者等不便出門購物者的即時需求。根據家樂福統計，外送品項主要為生鮮食品、其次是熟食，打破原先外送以熟食為主的既有印象。目前合作店家數提升至全台37間分店，涵蓋家樂福近六成的量販分店，外送商品也從試營運期間的300種增加至近 900 種的商品。另外，量販店愛買亦於熊貓商城上線，首波以六間雙北、桃園及台南門市為主，商品品牌超過200個、涵蓋近1,300個品項，未來也將擴大合作，讓優質商品及服務延伸至更多縣市。

歡慶熊貓商城正式營運，消費者只要於熊貓商城消費滿50元即免費外送，不論新舊客，只要首次使用熊貓商城或熊貓嚴選訂購商品，在結帳時輸入指定折扣碼，立即享有滿200元折價100元的優惠。

foodpanda因應疫情，也提供多項防疫資訊以加強外送夥伴健康自主管理。圖／foodpanda提供
foodpanda因應疫情，也提供多項防疫資訊以加強外送夥伴健康自主管理。圖／foodpanda提供

家樂福 萊爾富超商 foodpanda 美食外送
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

宅經濟夯 物流地產商機來了

SOGO百貨美食宅即便 乘機搶市

新冠肺炎延燒 法人：推動宅經濟快速壯大

foodpanda勞資調解仍無共識 3月16日再開

相關新聞

宅經濟正夯！foodpanda熊貓商城滿200折100 生鮮也能送

不管是不想出門還是不能出門，最近「宅在家」商機正紅！去年11月開始試營運的foodpanda「熊貓商城」今宣布正式營運，...

7-11母親節預購開跑！三文治冰淇淋、爆漿芋泥包、珍奶生乳捲快搶吃

近年來超商母親節預購檔期都跑得很前面，剛過完情人節，7－ELEVEN母親節預購率先開跑，將於2月24日上午11點起展開近...

朴信惠帥穿FENDI西裝 紅色低胸襯衫增添一抹性感

剛過30歲生日的韓國女星朴信惠，妝髮造型和穿搭都是粉絲熱烈追蹤的對象，近期在首爾出席電影發表會時，她以FENDI西裝、寬...

金勞就是帥！NBA大鬍子合體忍者龜 潮登時尚雜誌封面

除了影視紅星、時尚名人，美國職業籃球場上的NBA超級球星，同樣在全世界擁有超高人氣。「大鬍子哈登（James Harde...

拯救蠟黃熬夜肌！雅詩蘭黛最強「造光精華」打造光透肌

現代女性在白天，得要對抗日曬、空汙與工作，晚上還有生活壓力與追劇，長期作息不正常，讓臉上肌膚出現蠟黃、暗沉又無光，想要光...

澳洲鼎泰豐挺同志 限定版「彩虹驕傲麵」繽紛上市

疫情陰霾下，業者仍不斷推出新創意，讓世界更美好。鼎泰豐就推出一款「六色彩虹驕傲麵」，色彩繽紛，讓人忍不住多看一眼；可惜的...

俏麗書卷味！IG女王Lisa出發米蘭甜笑拎PRADA編織包

2020秋冬米蘭時裝周即將展開，素有「IG女王」稱號的韓國女團BLACKPINK女星Lisa這次將出席PRADA時裝秀，...

巧克力、影集、巨星…這些酒的「跨界」創新想像

「好酒」該如何跨界？當蘇格蘭高地威士忌，遇見頂級法式巧克力；或是威士忌跨界聯名HBO熱門影集；又或香檳王Dom Péri...

台東首創「消費券」3月專屬最高折500元

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，重創旅遊業，台東縣觀光協會宣布推出全台首創的「3月來台東專屬消費券」超值折扣活動，...

「星野集團」第一間青旅6月川崎開幕！每晚千元有找

星野集團旗下第一間都市觀光青年旅館「星野集團OMO3東京川崎」，將於6月11日開幕，3月4日起開放預約訂房。飯店交通便利...

The North Face掛勾高級時尚 不只變時髦了還跨界圈粉

The North Face跨界圈粉去！運動與時尚之間的界線是乎越來越模糊了，像是The North Face在剛落幕的...

Globe-Trotter聯手Berluti 打造男人的夢幻行李箱

什麼是品味？除了身上穿的，手上拿的也很重要！從製鞋起家，逐漸發展成全方位男性生活風格指南品牌的Berluti，在日前甫落...

熱門新聞

抗疫！ 台糖75%防疫酒精 今天全家開賣

30歲女性染流感未就醫 發病兩天後起身倒地身亡

醫師點名生活中「一動作」成防疫缺口 眾驚呆：無意識就做了

台南藥局「只有我們家有口罩可賣」 消保官將聯合稽查

蘇花安路線出爐了 10年後全線通車

天價！德國口罩一片賣100元 網友揭露關鍵「算便宜了」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。