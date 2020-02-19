宅經濟正夯！foodpanda熊貓商城滿200折100 生鮮也能送

不管是不想出門還是不能出門，最近「宅在家」商機正紅！去年11月開始試營運的foodpanda「熊貓商城」今宣布正式營運，主打生鮮雜貨外送服務，還推出滿200元折價100元的超殺優惠。網羅量販店、便利商店，以及知名生活日用、生鮮與藥妝品牌近兩千間店家，提供上千種商品組合，讓你不出門也能輕鬆搞定各式各樣生活所需。

觀察到年初民眾購買年節禮盒的訂單需求加上後續新冠肺炎疫情延燒，熊貓商城一月總訂單便達五倍成長，顯見近來消費者對於生活用品即時送到府有高度需求。數據也顯示，熊貓商城的訂單高峰期落在每周五、六，而單日下單尖峰時間點則分別落在中午11至12點以及下午4點至5點，熱門的選購商品則由牛肉、水果與餅乾分別拿下前三名，顯然成為補足消費者在家料理需求的一大利器。

foodpanda今日更宣布熊貓商城中已突破千間便利商店上線，包含萊爾富超商率領全台600家實體門市加入，提供多達250種商品選擇。OK mart全台近500家門市上線，亦提供超過150種品項，服務範圍涵蓋全台西半部，並首創超商熟食套餐、炸雞歡樂餐等宵夜便利型商品，無論熟食、餅乾或糕點禮盒都能輕鬆選購。

熊貓商城也與家樂福推出便民外送服務，以滿足家庭主婦、年長者等不便出門購物者的即時需求。根據家樂福統計，外送品項主要為生鮮食品、其次是熟食，打破原先外送以熟食為主的既有印象。目前合作店家數提升至全台37間分店，涵蓋家樂福近六成的量販分店，外送商品也從試營運期間的300種增加至近 900 種的商品。另外，量販店愛買亦於熊貓商城上線，首波以六間雙北、桃園及台南門市為主，商品品牌超過200個、涵蓋近1,300個品項，未來也將擴大合作，讓優質商品及服務延伸至更多縣市。