朴信惠帥穿FENDI西裝 紅色低胸襯衫增添一抹性感

剛過30歲生日的韓國女星朴信惠,妝髮造型和穿搭都是粉絲熱烈追蹤的對象,近期在首爾出席電影發表會時,她以FENDI西裝、寬褲穿出俐落性感;而好萊塢女星莎莉賽隆(Charlize Theron)和艾倫狄珍妮(Ellen DeGeneres)的西裝穿搭,也因材質變化或小細節,在英姿煥發之餘,有更豐富的個性表現。

朴信惠在即將於3月上映的驚悚電影「Call」媒體發布會上,穿了FENDI早春系列時裝,吸睛的紅色襯衫有強烈的視覺張力,低胸開領設計則顯出朴信惠白皙性感的一面,西裝外套的印花壓紋細節,讓中性的灰色顯得精緻奢華,剪裁別緻帶著復古風格的寬褲,使得整體感多了優雅飄逸的情調。