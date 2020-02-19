朴信惠帥穿FENDI西裝 紅色低胸襯衫增添一抹性感

剛過30歲生日的韓國女星朴信惠，妝髮造型和穿搭都是粉絲熱烈追蹤的對象，近期在首爾出席電影發表會時，她以FENDI西裝、寬褲穿出俐落性感；而好萊塢女星莎莉賽隆（Charlize Theron）和艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）的西裝穿搭，也因材質變化或小細節，在英姿煥發之餘，有更豐富的個性表現。

朴信惠在即將於3月上映的驚悚電影「Call」媒體發布會上，穿了FENDI早春系列時裝，吸睛的紅色襯衫有強烈的視覺張力，低胸開領設計則顯出朴信惠白皙性感的一面，西裝外套的印花壓紋細節，讓中性的灰色顯得精緻奢華，剪裁別緻帶著復古風格的寬褲，使得整體感多了優雅飄逸的情調。