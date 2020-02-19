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朴信惠帥穿FENDI西裝 紅色低胸襯衫增添一抹性感

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
朴信惠在電影發表會穿FENDI西裝，紅色低胸襯衫增添一抹性感。圖／FENDI提供
朴信惠在電影發表會穿FENDI西裝，紅色低胸襯衫增添一抹性感。圖／FENDI提供

剛過30歲生日的韓國女星朴信惠，妝髮造型和穿搭都是粉絲熱烈追蹤的對象，近期在首爾出席電影發表會時，她以FENDI西裝、寬褲穿出俐落性感；而好萊塢女星莎莉賽隆（Charlize Theron）和艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）的西裝穿搭，也因材質變化或小細節，在英姿煥發之餘，有更豐富的個性表現。

朴信惠在即將於3月上映的驚悚電影「Call」媒體發布會上，穿了FENDI早春系列時裝，吸睛的紅色襯衫有強烈的視覺張力，低胸開領設計則顯出朴信惠白皙性感的一面，西裝外套的印花壓紋細節，讓中性的灰色顯得精緻奢華，剪裁別緻帶著復古風格的寬褲，使得整體感多了優雅飄逸的情調。

莎莉賽隆日前出席活動時，穿了GIVENCHY 2019秋冬系列的紅黑織紋夾克，剪裁合身俐落符合她的形象，配襯腰帶更為修身有型，配襯繫帶鞋履，在帥氣中保留女人味。艾倫狄珍妮則是在金球獎頒獎典禮時，和太太波蒂亞德羅西（Portia de Rossi）以CELINE訂製西服搭出情侶裝，艾倫狄珍妮一舉奪下金球獎終身成就獎，閃閃發亮的西服面料，讓整體穿搭更顯光采奪目。

艾倫狄珍妮（右）和太太波蒂亞德羅西的情侶裝，來自CELINE訂製西服。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
艾倫狄珍妮（右）和太太波蒂亞德羅西的情侶裝，來自CELINE訂製西服。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
艾倫狄珍妮所穿的CELINE訂製西服，面料奢華閃亮。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
艾倫狄珍妮所穿的CELINE訂製西服，面料奢華閃亮。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
艾倫狄珍妮（右）和太太波蒂亞德羅西穿CELINE訂製西服在金曲獎紅毯的合影，默契絕佳。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
艾倫狄珍妮（右）和太太波蒂亞德羅西穿CELINE訂製西服在金曲獎紅毯的合影，默契絕佳。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
波蒂亞德羅西穿著修身簡約的CELINE訂製西服。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
波蒂亞德羅西穿著修身簡約的CELINE訂製西服。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
艾倫狄珍妮早前拿下金球獎終身成就獎，身上穿的是CELINE訂製西服。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
艾倫狄珍妮早前拿下金球獎終身成就獎，身上穿的是CELINE訂製西服。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
莎莉賽隆以GIVENCHY紅黑織紋夾克穿出帥氣女人味。圖／GIVENCHY提供
莎莉賽隆以GIVENCHY紅黑織紋夾克穿出帥氣女人味。圖／GIVENCHY提供
朴信惠所穿的西裝出自FENDI 2020早春系列。圖／FENDI提供
朴信惠所穿的西裝出自FENDI 2020早春系列。圖／FENDI提供

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