金勞就是帥！NBA大鬍子合體忍者龜 潮登時尚雜誌封面

除了影視紅星、時尚名人，美國職業籃球場上的NBA超級球星，同樣在全世界擁有超高人氣。「大鬍子哈登（James Harden）」和「忍者龜」（Russel Westbrook）兩位超級球星去年於火箭隊同隊合體後組成超強陣容，除在例行賽事中多次發威大飆分，兩人近期更以皮夾克搭配裸身的強烈對比組合，一同登上男性時尚雜誌封面，展現強烈衝突。

Russel Westbrook在雜誌封面上以全裸上半身、搭配大量飾品、頭巾，營造出狂野氣氛；而James Harden則身著咖啡色皮夾克與閃亮的寶石腰帶，但最令人難以忽視的，還有他手上的勞力士（Rolex）玫瑰金腕表，但由於並未清楚拍攝到表面，無法確認其正確型號；無獨有偶，Russel Westbrook則在另一張內頁拍攝中，同樣選擇了勞力士，而這款腕表則清楚顯示為貴金屬的Daytona計時碼表，顯見勞力士貴金屬腕表的獨特性、也令兩位球星英雄所見略同。