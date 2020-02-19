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金勞就是帥！NBA大鬍子合體忍者龜 潮登時尚雜誌封面
除了影視紅星、時尚名人，美國職業籃球場上的NBA超級球星，同樣在全世界擁有超高人氣。「大鬍子哈登（James Harden）」和「忍者龜」（Russel Westbrook）兩位超級球星去年於火箭隊同隊合體後組成超強陣容，除在例行賽事中多次發威大飆分，兩人近期更以皮夾克搭配裸身的強烈對比組合，一同登上男性時尚雜誌封面，展現強烈衝突。
Russel Westbrook在雜誌封面上以全裸上半身、搭配大量飾品、頭巾，營造出狂野氣氛；而James Harden則身著咖啡色皮夾克與閃亮的寶石腰帶，但最令人難以忽視的，還有他手上的勞力士（Rolex）玫瑰金腕表，但由於並未清楚拍攝到表面，無法確認其正確型號；無獨有偶，Russel Westbrook則在另一張內頁拍攝中，同樣選擇了勞力士，而這款腕表則清楚顯示為貴金屬的Daytona計時碼表，顯見勞力士貴金屬腕表的獨特性、也令兩位球星英雄所見略同。
事實上，貴金屬的勞力士腕表早在西方饒舌與潮流界大受歡迎，尤其Daytona腕表名稱源自美國佛羅里達州的迪通拿（Daytona）海灘，自1903年以來已是無數賽車賽事的重要場景、有其殿堂級地位。而1953年問世的迪通拿計時碼錶，此後又以貴金屬款式格外受到藏家喜好，並持續推出特殊寶石鑲嵌特殊版本；像是2019年新款的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K黃金款，便以香檳色計時盤，搭配黑漆與鑽石條紋，表圈再以36顆梯鑽取代了測速計外圈，華麗滿分。
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