口罩戴好戴滿如何美白？ 泥炭毛孔面膜敷出透亮滑嫩鼻

新冠肺炎疫情持續延燒，口罩戴好戴滿已成為每個人的必備裝扮，但長時間悶在口罩下的鼻子，更容易造成油脂分泌，進而產生粉刺、痘痘。日本開架保養品牌潤肌精特別將2020年的美白大計，著重在毛孔潔淨上，推出新品「泥炭毛孔潔淨面膜」。

已熱銷5年的植淬白潤肌精，去年3月以甘蔓茶淬取液、芍藥根淬取液，以及微米玻尿酸三種保濕透白成分，推出淨白升級版品項，今年3月還將推出針對鼻子毛孔部位的清潔保養新品「泥炭毛孔潔淨面膜」，添加「泥」X「炭」的雙重皮脂吸附成分，以及抗老成分綠茶淬取液，可增加肌膚光澤明亮，改善暗沈，同時也搭配植淬白特有的多種草本植物淬取液及微米玻尿酸，訴求能夠養出零毛孔的透亮滑嫩鼻。

此外，這次潤肌精也將同步推出全新包裝改版的「UV美肌亮白隔離乳」，訴求同時具備美容液、UV防曬、隔離乳三大功效，是一瓶日間專用乳液，從保養到防曬隔離，可輕鬆搞定早晨的速效保養。