拯救蠟黃熬夜肌！雅詩蘭黛最強「造光精華」打造光透肌

現代女性在白天，得要對抗日曬、空汙與工作，晚上還有生活壓力與追劇，長期作息不正常，讓臉上肌膚出現蠟黃、暗沉又無光，想要光透無瑕肌，只能靠辛勤保養。雅詩蘭黛在2018年推出「Pro極速緊緻肌密全能精華」，被稱為抗老的神級產品，台灣上市一個月就缺貨，今年2月，全新推出「Pro極速光感煥白全能精華」，暱稱為「造光精華」，讓女人重新找回肌膚的晶瑩剔透感。

雅詩蘭黛發現，不同年紀的女人，對於肌膚有不同需求，20世代女性因為臉部蠟黃，希望找回透亮感，30世代則是希望有如同「愛的迫降」孫藝真般的無暇亮白，40世代以上，則想要淡化斑點且散發女神光，而「造光精華」一瓶能解決不同世代的肌膚問題，依照需求讓女人重現散發光采的亮透肌膚。

透過品牌皮膚實驗室，與日本皮膚研究學會共同研究，發現「光感傳導路徑」，透過Pro極速光感煥白全能精華，使用7天就會有感，改善不同程度的肌膚困擾。

造光精華中，內含高濃度黃金橙精萃，一滴精華中含有55顆黃金橙萃取，搭配酵母精萃與專利蜜糖成分，開創未來光感科技，從源頭阻止，打造出全方位的造光精華，能改善暗沈，重現自然光采，亮白肌膚，散發出女神般的光芒。