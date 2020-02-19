澳洲鼎泰豐挺同志 限定版「彩虹驕傲麵」繽紛上市

疫情陰霾下，業者仍不斷推出新創意，讓世界更美好。鼎泰豐就推出一款「六色彩虹驕傲麵」，色彩繽紛，讓人忍不住多看一眼；可惜的是，這款麵採地域限定，僅在澳洲雪梨或墨爾本限定販售，銷售期從即日起到3月12日。

世界三大同志遊行之一的雪棃同性戀狂歡節（Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras）於2月14日熱鬧登場，這項慶典將延續半個月，除了吸引來自各國的旅客，在地或國際企業也紛紛共襄盛舉，台灣名店鼎泰豐澳洲分店也推出期間限定的彩虹 「驕傲麵」。

澳洲鼎泰豐表示，驕傲麵的靈感來自代表同志的六色彩虹旗，也是為了慶祝狂歡節並展現對LGBTQI 社群的支持。LGBTQI意指男同志、女同志、跨性別、雙性戀、酷兒、雙性人。

澳洲鼎泰豐的「彩虹驕傲麵」只於3月12日前在澳洲的鼎泰豐販售。