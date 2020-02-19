巧克力、影集、巨星…這些酒的「跨界」創新想像

「好酒」該如何跨界？當蘇格蘭高地威士忌，遇見頂級法式巧克力；或是威士忌跨界聯名HBO熱門影集；又或香檳王Dom Pérignon與美國搖滾巨星藍尼•克羅維茲(Lenny Kravitz)共譜美好。這些，總能讓人忘卻煩憂，暫解壓力，追尋另一種甜蜜的微醺。

世界烈酒集團帝亞吉歐2017年首度聯手畬室Yu Chocolatier推出4款泥煤威士忌巧克力，其風格鮮明、層次細膩，立馬席捲美食圈造成搶購，其中一款以泰斯卡Talisker 10年單一麥芽威士忌為主角的「胡椒威士忌」，還在世界巧克力大賽中獲獎。今年帝亞吉歐再度聯手畬室Yu Chocolatier推出「高地威士忌巧克力夾心禮盒」，2月20日起在畬室Yu Chocolatier獨家販售。

這4款高地威士忌巧克力中的「Royal Lochnagar夾心巧克力」，淡雅細緻的酒體堆疊層層優美香氣，獲得皇家認證，夾心以覆盆子明亮的酸度襯托Royal Lochnagar的果香，巧克力刻意拉低甜度，更加展現威士忌的甜韻。「

Oban夾心巧克力」擁有獨特的個性與珍稀性，畬室選用台灣椪柑細火熬成果醬，佐搭法國頂級給宏德鹽之花，椪柑的精油香氣與Oban的蜂蜜辛香共舞，偶不時透出海洋般的鹹香。聯名巧克力採限定銷售，建議售價1,380元。

去年起，帝亞吉歐跨界聯名HBO熱門影集「冰與火之歌：權力遊戲」，掀起討論聲浪，一組包含8款蘇格蘭單一麥芽威士忌，全系列皆嚴選來自帝亞吉歐集團旗下知名酒廠，特別的是，根據酒廠特色，分別對應影集中具有代表性的「七大家族」和「守夜人」軍團。今年將推出此系列的最終章，也就是第9支酒款，以傳奇酒款慕赫2.81(Mortlach)15年代表影集中的王者角色「三眼烏鴉」，單支建議售價4,500元，即起在全台指定菸酒專賣店銷售。

Dom Pérignon香檳王則與美國搖滾巨星藍尼•克羅維茲(Lenny Kravitz)跨界合作，以光為靈感來源，藍尼打破框架的瓶標設計，打造仿古金屬香檳王標誌性的盾牌。2008年份香檳建議售價7,200元；2006年份粉紅香檳建議售價15,500元。