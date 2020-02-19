俏麗書卷味！IG女王Lisa出發米蘭甜笑拎PRADA編織包

2020秋冬米蘭時裝周即將展開，素有「IG女王」稱號的韓國女團BLACKPINK女星Lisa這次將出席PRADA時裝秀，活動還沒開始就先在機場展示品牌新品，明明一身低調的書卷味卻莫名勸敗呀！

Lisa身穿一襲灰色V領針織洋裝內搭印花襯衫，小碎花呈現出的田園風情配上外衣低調的灰色，將兩種風格混合出別緻的現代感。手上的黑色皮革編織包優雅俏麗，編織元素讓人聯想到春天的野餐時光，拋光小牛皮樂福鞋又增添了一股乖巧復古的文藝質感，一改平常性感火辣的形象，還甜笑比出手指愛心讓人超融化。而與她身上包款同樣的皮革編織元素，也被運用在春夏的其他款水桶包、手提袋上，除了黑色還有咖啡色、白色，都是很百搭的經典款，小牛皮樂福鞋則是還推出了粗高跟鞋款式。