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台東首創「消費券」3月專屬最高折500元

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台東除了好山好水，也首創業者自發消費券。圖／台東縣政府提供
台東除了好山好水，也首創業者自發消費券。圖／台東縣政府提供

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，重創旅遊業，台東縣觀光協會宣布推出全台首創的「3月來台東專屬消費券」超值折扣活動，只要以手機出示在台東縣觀光協會官方LINE或FB下載電子版「台東消費券」，當次可抵用最高500元的消費折扣(實際折抵以各家業者官網公告為主)。

觀光協會表示，短短3天內登記優惠的就有46家，包括旅宿、旅行、伴手禮及餐飲等知名業者。活動自3/1至3/31，期間只要憑手機上出示在台東縣觀光協會官方LINE或FB下載的電子「台東消費券」即可享優惠。

【可折抵500元】：台東鹿鳴溫泉酒店、娜路彎大酒店、娜路彎會館、娜路彎花園酒店、娜路彎銀河酒店、娜路彎銀河行館、凱旋星光酒店、知本金聯世紀酒店、曙光渡假酒店、忘憂館景觀旅店、鐵道旅驛、如意行館、禾風新棧度假飯店、安達露西亞民宿、北緯22度旅宿連鎖、F HOTEL知本館、丫一丫旺溫泉渡假村、知本亞灣飯店、仲夏綠茵民宿、安琪拉公主民宿。

【可折抵300元】：凱旋會館、凱旋新宿商旅、富野溫泉休閒會館、旅人驛站鐵花文創館、旅人驛站鐵花文創二館、旅人驛站鐵花光點館、旅人驛站中正藏書館、米豆文旅、知本東台溫泉飯店、台東南豐鐵花棧、日暉國際渡假村台東池上(伴手禮折50)、高野大飯店、晨光藝旅文創旅宿連鎖、知本泓泉溫泉渡假村、中華典藏商旅、鴻瑞輕旅、戀戀火燒島民宿、國度旅行社套裝遊程。

【可折抵100元】：英倫旅店、金莎民宿、娜路彎大酒店中庭自助式晚餐、台東南豐鐵花棧鐵花食坊雙人午/晚套餐、七里坡紅藜養生料理(滿500元以上9折優惠)、阿吉旅遊租賃機車折抵100元、轎車折抵200元、活水湖場域活動的一粒麥子 (除游泳外都可以使用)、國度旅行社旅遊。

【可折抵50元及贈品】：京亞伴手禮(JINGyA商品)、蝴蝶蘭大樂旅行社套裝超值行程加贈台東森林公園門票每人乙張、青澤伴手禮出示就送青澤醬心起酥片(單片包裝)。

台東觀光協會官方LINE網址：https://lin.ee/w5cwJa6

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