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「星野集團」第一間青旅6月川崎開幕！每晚千元有找

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
星野集團旗下第一間都市觀光青年旅館6月開幕。圖／星野集團提供
星野集團旗下第一間都市觀光青年旅館6月開幕。圖／星野集團提供

星野集團旗下第一間都市觀光青年旅館「星野集團OMO3東京川崎」，將於6月11日開幕，3月4日起開放預約訂房。飯店交通便利，從JR川崎站步行約7分鐘、京急川崎站步行10分鐘可達，共227間客房，單人房價每晚2,818日幣起，約台幣770元起（稅金及餐費另計），價格相對平實。

OMO3東京川崎鄰近川崎站，從羽田機場最快16分鐘可達，不需換車，一部電車就能前往睛空塔、淺草、橫濱、逗子等觀光勝地。川崎站周邊有不少老字號餐廳、每晚現場表演的酒吧等，五花八門的商店，街區魅力十足。

「OMO」是星野集團運營的都市觀光飯店品牌，針對都市觀光客提供「深入感受街區魅力」的服務，以及充滿童心玩趣設計的入住體驗。品牌誕生於2018年，旗下的「OMO7旭川」（北海道）、「OMO5東京大塚」分別於同年的4月與5月開幕。此飯店為第3家，「OMO7大阪新今宮」預將在2022年開幕。名稱中的數字，用於表示OMO品牌對應的服務範圍，本設施歸屬為「3」。

OMO3東京川崎的3大特色，一是「符合生活需求的3種房型」，包括宿舍型客房、小雙人床規格等，設有閱讀燈、保險箱和軌道衣架等，空間緊湊又不失舒適性。其二是「大廳休憩空間OMO Base」，可以自在地消磨時光，例如在大餐桌上享用外帶的街區美食，或是窩在寬敞的沙發上擬定旅遊計劃，這裡還有匯集川崎各種資訊的公告欄和地圖等。

第三個特點是「Go-KINJO服務」，意指在飯店徒步範圍內的「周邊（日語發音為Go-KINJO）」，愉快地體驗種種令人期待的事物，充分感受街區魅力。例如「Go-KINJO地圖」介紹在當地人才知道的道地景點，「周邊嚮導OMO Ranger」貼心提供街區周邊的遊玩建議。

此外，即起至3月31日舉辦「星野集團×愛貝克思CREATORS WALL」藝術大賽，透過賽事募集的藝術作品，將作為客房壁紙在飯店中永久佈置，18歲至35歲間皆可報名，主題為「悠遊旅、隨心行」，相關資訊可查：http://ha-cw.com/

飯店官網：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo3tokyokawasaki/

星野集團OMO3東京川崎有三種房型可選。圖／星野集團提供
星野集團OMO3東京川崎有三種房型可選。圖／星野集團提供
「大廳休憩空間OMO Base」可以自在地消磨時光。圖／星野集團提供
「大廳休憩空間OMO Base」可以自在地消磨時光。圖／星野集團提供
星野集團OMO3東京川崎有三種房型可選。圖／星野集團提供
星野集團OMO3東京川崎有三種房型可選。圖／星野集團提供

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