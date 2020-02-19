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The North Face掛勾高級時尚 不只變時髦了還跨界圈粉

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
MM6 Maison Margiela與The North Face首度合作，推出全新聯名系列服飾。圖／微風廣場提供
MM6 Maison Margiela與The North Face首度合作，推出全新聯名系列服飾。圖／微風廣場提供

MM6 Maison Margiela與The North Face首度合作，推出全新聯名系列服飾。圖／微風廣場提供
MM6 Maison Margiela與The North Face首度合作，推出全新聯名系列服飾。圖／微風廣場提供

The North Face跨界圈粉去！運動與時尚之間的界線是乎越來越模糊了，像是The North Face在剛落幕的倫敦時尚周中就大出鋒頭，與MM6 Maison Margiela合作，把羽絨外套變得既時髦又有型。不僅如此，還有自家創意總監Tim Hamilton打造的Black Series系列，把品牌提升到高級時尚的領域中。

MM6 Maison Margiela與The North Face首度合作，推出全新聯名系列服飾。圖／微風廣場提供
MM6 Maison Margiela與The North Face首度合作，推出全新聯名系列服飾。圖／微風廣場提供

剛落幕的倫敦時尚周，被網友討論最多的就是MM6 Maison Margiela的秋冬大秀，品牌顛覆服裝設計必須繁複多變的觀念，透過精湛剪裁技術製作，落實「圓型」的主軸，因此可見圓型線條裙裝及毛衣帶出雕塑風格、並西裝外套衣袖移位創造出新輪廓。同樣的精神也能在與戶外機能品牌The North Face合作系列中見到，MM6 Maison Margiela把經典的Expedition System概念，演繹為圓型鋪棉大衣、外套、上衣及連身裙款式，搭配搶眼色塊組合。

不僅如此，The North Face在這季還推出由自家創意總監Tim Hamilton操刀的全新Black Series系列，而這也是品盤首次推出的高級時尚支線。設計師從女性視角出發，思考如何融合機能性與時尚感，並加入獨家研發的透氣防水科技Futurelight™，進而催生出有著經典登山裝備結構，卻擁有前衛的剪栽與輪廓的服飾。而這之中最受品牌粉絲關注的就是，品牌把經典球型帳蓬以及Mountain Light登山外套，當作基礎，利用高機能科技面料，呈現出功能及原創性兼備的時裝，最快在2月底，台灣也會上市。

The North Face Black Series系列斗篷30,380元。圖／台灣威富提供
The North Face Black Series系列斗篷30,380元。圖／台灣威富提供

The North Face Black Series系列連身裝13,380元。圖／台灣威富提供
The North Face Black Series系列連身裝13,380元。圖／台灣威富提供

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