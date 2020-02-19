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The North Face掛勾高級時尚 不只變時髦了還跨界圈粉
The North Face跨界圈粉去！運動與時尚之間的界線是乎越來越模糊了，像是The North Face在剛落幕的倫敦時尚周中就大出鋒頭，與MM6 Maison Margiela合作，把羽絨外套變得既時髦又有型。不僅如此，還有自家創意總監Tim Hamilton打造的Black Series系列，把品牌提升到高級時尚的領域中。
剛落幕的倫敦時尚周，被網友討論最多的就是MM6 Maison Margiela的秋冬大秀，品牌顛覆服裝設計必須繁複多變的觀念，透過精湛剪裁技術製作，落實「圓型」的主軸，因此可見圓型線條裙裝及毛衣帶出雕塑風格、並西裝外套衣袖移位創造出新輪廓。同樣的精神也能在與戶外機能品牌The North Face合作系列中見到，MM6 Maison Margiela把經典的Expedition System概念，演繹為圓型鋪棉大衣、外套、上衣及連身裙款式，搭配搶眼色塊組合。
不僅如此，The North Face在這季還推出由自家創意總監Tim Hamilton操刀的全新Black Series系列，而這也是品盤首次推出的高級時尚支線。設計師從女性視角出發，思考如何融合機能性與時尚感，並加入獨家研發的透氣防水科技Futurelight™，進而催生出有著經典登山裝備結構，卻擁有前衛的剪栽與輪廓的服飾。而這之中最受品牌粉絲關注的就是，品牌把經典球型帳蓬以及Mountain Light登山外套，當作基礎，利用高機能科技面料，呈現出功能及原創性兼備的時裝，最快在2月底，台灣也會上市。
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