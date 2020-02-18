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Globe-Trotter聯手Berluti 打造男人的夢幻行李箱
什麼是品味？除了身上穿的，手上拿的也很重要！從製鞋起家，逐漸發展成全方位男性生活風格指南品牌的Berluti，在日前甫落幕的巴黎男裝周上，不僅交出了設計師Kris Van Assche全新的服飾系列，還曝光了與英國品牌Globe-Trotter合作的袋包、行李箱，根本就是男人夢幻逸品。
說起來自英國的Globe-Trotter「巷仔內」的人都會知道，這個以手工為主的袋包、行李箱品牌，不僅價格很貴之外，還是上流社會品味的象徵，具有百年以上的悠久歷史。正好與強調傳承、經典等元素的Berluti精神不謀而合。但與皮革世家Berluti不同的是，Globe-Trotter的每一個招牌行李箱，都是由多層和紙堆疊而成，至少有14層。所以兩大品牌首次攜手，就結合了各自擅長的領域，Globe-Trotter先製作出具特色且堅固輕巧的箱身，再覆以Berluti全新的SIGNATURE Canvas 和經典細節，包括由手工古法染色的Venezia 皮革製成的手柄與邊角裝飾，皮革飾帶和鐫刻品牌Logo的五金配件。
除了行李箱之外，Globe-Trotter還與Berluti合作了不同的旅行裝備，包括兩款滾輪手提箱、一款可容納6雙鞋的鞋履收納箱、一款鞋履護理工具箱和一款腕表收納盒；以及部分採用SIGNATURE Canvas塗層帆布製成郵差包、後背包和公事包。但品牌透露，這系列不用等到年底才能入入手，最快在今年4月就能在專賣店見到。
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