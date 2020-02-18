連開2間新店！藏壽司限時9折 還有3款限定壽司

來自日本的藏壽司宣布，新北三重將開設第二家土藏造型新店「三重捷運路店」，2月25日正式開幕。另將進駐高雄大魯閣草衙道，於2月25日起試營運，3月3日正式開幕。為了歡慶新店接連開幕，藏壽司特別推出熟成黑鮪魚大肚、炙烤黑鮪魚大肚、真鮑魚軍艦等3款新品。還將推出兩款2月限定的寶可夢金銀賞扭蛋。

看好北捷環狀線的人流量，藏壽司「三重捷運路店」於2月18日開始試營運，並於2月25日起正式開幕。「三重捷運路店」為全台街邊店中位置數最多的店面，還有著復刻日本傳統建築的土藏造型，讓消費者彷彿置身日本當地用餐。為歡慶「三重捷運路店」開幕，即日起至3月2日期間，參加FB活動用餐即享9折優惠。另外將於2月25日開幕的「高雄草衙道店」，也將於2月25日至3月9日舉行FB活動，參與者同樣享有9折優惠。