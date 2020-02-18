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不想迫降你要先學飛 飛行腕表知多少
韓劇《愛的迫降》正夯，成為宅經濟的另類受益。事實上，想迫降還要先成為一名飛行員，這可不是容易之事，此時具有時間功能的腕表就成為飛行員的重要小夥伴了！雖然名字裡都有個「飛」，泛飛行類腕表有些功能、有些則值得欣賞設計的比例與趣味，各有巧妙不同。
Bell & Ross的BR 03-92 Grey Lum腕表，BR系列原本就從飛機裡的四方形儀表板而來，取四四方方之意，設計只此一家、辨識度高，型號的Lum，意味了法文的光線，也就是說，這是一枚具備夜光塗料的設計，畢竟夜間飛行，清楚辨識時間，可是涉及飛行安全的重要資訊；百年靈（Breitling）的Navitimer腕表，字眼裡有個Navi、字眼從導航（Navigation）而來，而且表圈裡設計的「飛行滑尺」，是讓飛行員能實際計算各種複雜資訊的實用資訊，不只是帥，確實有其功效。
最後像是康斯登（Federique Constant）的「飛返計時碼表（Flyback Chronograph Manufacture）」，其機芯經過六年研發，為表廠自行設計、製造。雖然名字裡有個「飛」字，但它實際是一種功能的指稱。飛返（flyback）功能意味了：透過按下一次按鈕，將讓原本運行中的秒針，將「停止」、「歸零」、「再啟動」，三個步驟合而為一。因為有「快速歸位」的意思，所以名之為「飛返」。別看表款同樣名字裡都有個「飛」字，欣賞趣味可是大不同！
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