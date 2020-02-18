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倫敦時裝周／凱特布蘭琪高雅現身 BURBERRY發表記憶「鏡」界

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
時髦的超大型Pocket包款也出現在BURBERRY 2020秋冬系列。圖／BURBERRY提供
時髦的超大型Pocket包款也出現在BURBERRY 2020秋冬系列。圖／BURBERRY提供

將時間作為映照過往今昔的鏡子，BURBERRY創意總監Riccardo Tisci以他年少時的倫敦印象，打造秋冬男女裝的「記憶『鏡』界（Memories）」，於倫敦肯辛頓奧林匹亞展覽中心發表，模特兒在鏡面伸展台的反射光線中演繹新作，特別的是這場秀也相當環保，經過認證為減少碳排放量的碳中和活動。

2020秋冬系列的創作靈感，來自Riccardo Tisci對於自身在青年養成時期的反思，在倫敦生活時的音樂，或是當時曾經走訪印度的人事物等印象，也成為他的巧思，他說， 「年輕時的我在這裡學會如何做自己，汲取讓我成長為如今模樣的自信心，當時還只是個初出茅廬的設計師，仍在學習手藝並試圖從任何可能的地方找尋靈感，這段際遇對這次的系列有很大的影響。」主題名之為記憶，也從品牌豐富的傳統和經典造型出發，包括BURBERRY蜜金色風衣、牛角釦大衣以及套量西裝，都以當代新穎剪裁、印花表現或重新解構拼接。配件部分，Olympia包款系列共推出三種尺寸的肩背、斜背包，除此之外，還有菱格紋的超大尺寸Pocket包、Society手提旅行包和圓桶旅行包。

背景是鋼琴家拉貝克姊妹（Katia & Marielle Labeque）演奏舒伯特「F小調幻想曲」、David Chalmin的「Distant Places」等樂曲，在猶如聖殿般的空間，Riccardo Tisci共發表了108套服裝，數百位嘉賓中以凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）等最為亮眼，Bella Hadid、Gigi Hadid、Kendall Jenner等出現在春夏形象廣告中的超模，則在伸展台上演繹秋冬新裝。

模特兒Winnie Harlow身為嘉賓出席BURBERRY，展現修長美腿的漂亮比例。圖／BURBERRY提
模特兒Winnie Harlow身為嘉賓出席BURBERRY，展現修長美腿的漂亮比例。圖／BURBERRY提
男裝以風衣和帽T拼接打造新穎輪廓。圖／BURBERRY提供
男裝以風衣和帽T拼接打造新穎輪廓。圖／BURBERRY提供
年輕時遊歷印度所見的人文與風景，成了Riccardo Tisci秋冬女裝的靈感。圖／BURBERRY提供
年輕時遊歷印度所見的人文與風景，成了Riccardo Tisci秋冬女裝的靈感。圖／BURBERRY提供
軍綠、苔綠等色彩在2020秋冬季有著相當典雅、內斂的運用。圖／BURBERRY提供
軍綠、苔綠等色彩在2020秋冬季有著相當典雅、內斂的運用。圖／BURBERRY提供
貝拉哈蒂德在鏡面伸展台演繹2020秋冬系列。圖／BURBERRY提供
貝拉哈蒂德在鏡面伸展台演繹2020秋冬系列。圖／BURBERRY提供
BURBERRY於倫敦肯辛頓奧林匹亞展覽中心發表2020秋冬男、女裝系列。圖／BURBERRY提供
BURBERRY於倫敦肯辛頓奧林匹亞展覽中心發表2020秋冬男、女裝系列。圖／BURBERRY提供
坎達爾珍娜身穿經典菱格紋與刺繡等品牌經典元素打造的裙裝。圖／BURBERRY提供
坎達爾珍娜身穿經典菱格紋與刺繡等品牌經典元素打造的裙裝。圖／BURBERRY提供
英國創作歌手FKA Twigs和娜歐蜜坎貝爾（右）在2020秋冬時裝秀上合影。圖／BURBERRY提供
英國創作歌手FKA Twigs和娜歐蜜坎貝爾（右）在2020秋冬時裝秀上合影。圖／BURBERRY提供
凱特布蘭琪和創意總監Riccardo Tisci合影。圖／BURBERRY提供
凱特布蘭琪和創意總監Riccardo Tisci合影。圖／BURBERRY提供
身穿黑色斗篷的凱特布蘭琪展現貴族氣息。圖／BURBERRY提供
身穿黑色斗篷的凱特布蘭琪展現貴族氣息。圖／BURBERRY提供
襯衫的各式拆解重組，豐富2020秋冬女裝的面貌。圖／BURBERRY提供
襯衫的各式拆解重組，豐富2020秋冬女裝的面貌。圖／BURBERRY提供
很有霍格華茲風味的oversize服裝也出現在2020秋冬系列。圖／BURBERRY提供
很有霍格華茲風味的oversize服裝也出現在2020秋冬系列。圖／BURBERRY提供
BURBERRY於倫敦肯辛頓奧林匹亞展覽中心發表2020秋冬男、女裝系列。圖／BURBERRY提供
BURBERRY於倫敦肯辛頓奧林匹亞展覽中心發表2020秋冬男、女裝系列。圖／BURBERRY提供
擷取遊歷印度的記憶，閃亮的珠串或水晶也構築了風華性感的女裝。圖／BURBERRY提供
擷取遊歷印度的記憶，閃亮的珠串或水晶也構築了風華性感的女裝。圖／BURBERRY提供

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