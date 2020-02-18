倫敦時裝周／凱特布蘭琪高雅現身 BURBERRY發表記憶「鏡」界

將時間作為映照過往今昔的鏡子，BURBERRY創意總監Riccardo Tisci以他年少時的倫敦印象，打造秋冬男女裝的「記憶『鏡』界（Memories）」，於倫敦肯辛頓奧林匹亞展覽中心發表，模特兒在鏡面伸展台的反射光線中演繹新作，特別的是這場秀也相當環保，經過認證為減少碳排放量的碳中和活動。

2020秋冬系列的創作靈感，來自Riccardo Tisci對於自身在青年養成時期的反思，在倫敦生活時的音樂，或是當時曾經走訪印度的人事物等印象，也成為他的巧思，他說， 「年輕時的我在這裡學會如何做自己，汲取讓我成長為如今模樣的自信心，當時還只是個初出茅廬的設計師，仍在學習手藝並試圖從任何可能的地方找尋靈感，這段際遇對這次的系列有很大的影響。」主題名之為記憶，也從品牌豐富的傳統和經典造型出發，包括BURBERRY蜜金色風衣、牛角釦大衣以及套量西裝，都以當代新穎剪裁、印花表現或重新解構拼接。配件部分，Olympia包款系列共推出三種尺寸的肩背、斜背包，除此之外，還有菱格紋的超大尺寸Pocket包、Society手提旅行包和圓桶旅行包。