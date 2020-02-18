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遠百寶慶店十年首度改裝拍賣 首四日1元換購四大日用品

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
遠東百貨寶慶店將進行10年首度改裝拍賣。圖／遠百提供
遠東百貨寶慶店將進行10年首度改裝拍賣。圖／遠百提供

位於捷運西門站的遠東百貨寶慶店，即將進行睽違10年首度改裝拍賣，第一波「改裝拍賣」從2/20至3月2日登場，服飾家用均一價500元，精選商品折扣1折起。首4日HAPPY GO卡友全館單筆滿599元，還可用「1元」換購紙巾、米、醬油、洗碗精等實用日用品。

2/20~2/23首4日HAPPY GO卡友單筆滿599元1元換購商品包括，2/20得意廚房紙巾1袋(6捲)、2/21上水米1包(1KG)、2/22泡舒洗碗精補充包1袋(800g)、龜甲萬甘甜醬油1瓶(500ml)，每天限量100份。

改裝拍賣期間，服飾部門(化妝品/內睡衣/女鞋/配件/女男童裝)單筆滿3,500送250抵用券、男女童裝當日累計滿6,600加送100；餐飲小吃單筆滿2,000送200；空氣清淨機、咖啡機、保健器材單筆滿5,000送500。

另外，一樓的日本醫美品牌Dr.ci:Labo即日起至3/31進行BYE BYE SALE，商品全面4折起。2/20~3/20家電福利品出清特賣會，喬山保健用品福利品出清4折起、慎康ASKO瑞典賽寧家電福利品全面5折起。

遠百寶慶店第一波改裝，2/20~2/23首4日HAPPY GO卡友單筆消費滿599元，可用1元換購商品，每天限量100份。圖／遠百提供
遠百寶慶店第一波改裝，2/20~2/23首4日HAPPY GO卡友單筆消費滿599元，可用1元換購商品，每天限量100份。圖／遠百提供

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