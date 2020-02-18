Visee晶緞璃花眼影盒「鉛丹薔薇紅」打造乾燥玫瑰眼妝

乍暖還寒的春季，需要清新柔美的色調來妝點好氣色，尤其近來經常需要配戴口罩出門，更需要靈動迷人的雙眸。Visee今年春妝推出的晶緞璃花眼影盒不僅採用精緻的璃花圖騰，主打色「RD-6鉛丹薔薇紅」更是近年最夯的乾燥玫瑰色調，是春天必收的美色之一，搭配冷櫻粉色的Visee輕霧渲染頰彩、瑩亮粉色的限量Visee果凍夾心染唇膏，打造帶有優雅大人感的時尚妝容。

Visee春妝以「SLEEK EYES」為主題，全新推出的Visee晶緞璃花眼影盒以柔順的霜狀質地搭配漸層3色，融合低調奢華優雅光澤與瑩透色調，4色眼影中位於左上方的柔順奶霜眼彩也兼具打底霜效果，除了主打色「RD-6鉛丹薔薇紅」之外，也有大地色系、粉色系、橘色系、酒紅色系、蕨綠色系及2020年Pantone色「經典藍」色系等。

透明、珠光染唇雙層設計的限量Visee果凍夾心染唇膏，會依個人唇部水分變化色澤，散發自然紅潤感，3月1日起限量上市。同時Visee也推出粉紫薰衣草色的瑩透無瑕飾底乳，帶有透明感的質地可修飾提亮膚色，不會太過泛白。

專為重度彩妝玩家所設計的Visee AVANT，則推出兩款打亮修容新品，其中Visee AVANT極緻光影綻亮餅是賦予肌膚透明感的薄荷綠、增添紅潤感的鮭魚粉組合而成的雙色打亮餅，有如自然光融入的立體光澤感，鮭魚粉色也可當腮紅使用；極緻光影古銅餅則是煉瓦橘、古銅棕雙色，能以陰影營造出時尚立體小臉。