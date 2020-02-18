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優雅又有自信！香奈兒N°5香水新代言人瑪莉詠‧柯蒂亞

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒N°5典藏香水50ml／4,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5典藏香水50ml／4,000元。圖／香奈兒提供

香水不只是魅力與女人味的代名詞，更能彰顯女人獨特且耀眼特質的最佳傳遞者。一提到最經典香水，幾乎所有女性第一印象就是「香奈兒N°5」，從1921年問世至今，N°5象徵優雅、自信、性感與富有獨特個性等形象，香奈兒女士曾這麼描述N°5「聞起來像女人的香水」。到了2020年，香奈兒（CHANEL）正式宣布，影后瑪莉詠‧柯蒂亞（Marion Cotillard）成為新任N°5香水代言人。

香奈兒N°5香水跨越世代，許多年輕女性，都以能有「足夠自信」噴N°5香水為目標，猶記性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）曾在60年代，被媒體問到都穿什麼衣服睡覺？夢露只有輕描淡寫說「香奈兒N°5」。因為這句經典名言，至今讓N°5香水成了跨世代女性的極致香水。

女性追求自由的靈魂，也要創造非凡的命運，這也是在全球聞名的法國演員瑪莉詠‧柯蒂亞（Marion Cotillard）的最佳寫照，她曾以電影「玫瑰人生」中Édith Piaf一角，奪下奧斯卡、凱薩電影獎、金球獎與英國影藝學院電影獎等的最佳女主角獎，當年穿著香奈兒禮服走上紅毯，就與品牌結緣。

瑪莉詠‧柯蒂亞集法式優雅、迷人大方、真心誠意地面對工作與人生挑戰，在每部電影中，都能看到她不拘泥於當下，勇於嘗試突破自我的演出，不僅與全球知名導演合作，也扶植年輕藝術家。

香奈兒如此形容瑪莉詠‧柯蒂亞，「流淌一股『難以言喻』（je ne sais quoi） 的優雅，令人無法抗拒」，如同N°5經典香水中，獨一無二的香氣，橙花油、香油樹花、格拉斯茉莉、五月玫瑰、檀香木、香根草、香草等，柔美的花香調中，帶著剛毅的木質調性，更衝擊嗅覺的碰撞，襯托出女性外柔內剛，追尋自我，展現高雅的完美特質。由瑪莉詠‧柯蒂亞代言的全新廣告，2020年即將推出。

香奈兒N°5香水新任代言人為影后瑪莉詠‧柯蒂亞。圖／香奈兒提供
香奈兒N°5香水新任代言人為影后瑪莉詠‧柯蒂亞。圖／香奈兒提供

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