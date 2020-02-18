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戴口罩肌膚也發亮！肌膚之鑰「造光霜」讓臉自帶女神光

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
妝前打底、妝後，持續閃耀，對抗脫妝問題。圖／肌膚之鑰提供
妝前打底、妝後，持續閃耀，對抗脫妝問題。圖／肌膚之鑰提供

近期每天出門都得戴著口罩，少了畫全妝的時間，總算可以賴床。但戴上口罩後，仍想要皮膚看起來閃閃發亮，但又不想畫底妝，該怎麼辦呢？那就使用「妝前乳」吧！Clé de Peau Beauté肌膚之鑰推出全新「光采無瑕妝前凝霜」，暱稱為「造光霜」，上妝前一擦，能夠柔焦毛孔，創造出偽素顏妝感，也不用再上粉底液，戴口罩化妝必備。

造光霜特別添加光采智能複合物，上妝前一擦，保濕兼具基礎修飾，能夠掩蓋膚色不均、粗大毛孔等小瑕疵，還能維持肌膚滋潤，如果近期需要戴口罩，造光霜還有SPF25、PA++的基礎防曬，可以不用再上底妝。

使用在畫全臉妝容前，造光霜可以為底妝做好完美打底，加強持妝效果。泛油光、脫妝是許多人最害怕的午後妝容，先使用妝前凝霜，能打造出全天候造光美肌。還具有多重防禦功能、對抗外在環境傷害肌膚，添加刺梨果實精華，上妝時還能持續保養肌膚。

肌膚之鑰 光采無瑕妝前凝霜「造光霜」質地輕盈、保濕、均勻膚色。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰 光采無瑕妝前凝霜「造光霜」質地輕盈、保濕、均勻膚色。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰 光采無瑕妝前凝霜「造光霜」／2,100元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰 光采無瑕妝前凝霜「造光霜」／2,100元。圖／肌膚之鑰提供

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