戴口罩肌膚也發亮！肌膚之鑰「造光霜」讓臉自帶女神光

近期每天出門都得戴著口罩，少了畫全妝的時間，總算可以賴床。但戴上口罩後，仍想要皮膚看起來閃閃發亮，但又不想畫底妝，該怎麼辦呢？那就使用「妝前乳」吧！Clé de Peau Beauté肌膚之鑰推出全新「光采無瑕妝前凝霜」，暱稱為「造光霜」，上妝前一擦，能夠柔焦毛孔，創造出偽素顏妝感，也不用再上粉底液，戴口罩化妝必備。

造光霜特別添加光采智能複合物，上妝前一擦，保濕兼具基礎修飾，能夠掩蓋膚色不均、粗大毛孔等小瑕疵，還能維持肌膚滋潤，如果近期需要戴口罩，造光霜還有SPF25、PA++的基礎防曬，可以不用再上底妝。