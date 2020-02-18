99元舌尖上的旅行！肯德基限時新品 三大洲風味一次嘗

誰說一定要花大錢才能品嘗異國料理！肯德基以百元有找、打造全新「韓風柚香脆腿堡」。嚴選雞腿肉條，以獨家香料醃漬入味，現炸金黃酥脆，大口體驗鮮甜肉汁與彈嫩口感，加上特調韓風柚香美乃滋，以韓國黃柚入醬，搭配紫色洋蔥圈，清爽不膩口。即日起至3月23日限時登場。

99元超值多樣套餐，除了亞洲代表「韓風柚香脆腿堡」外，還有歐美兩洲異國風味可以選擇。來自歐洲的法式「巴黎卡菲嫩雞捲」，以獨門烙烤餅皮捲裹現炸酥脆多汁雞腿肉條與特製巴黎卡菲醬，品味香榭麗舍風情。美洲的代表則是外酥內嫩、鮮美多汁的經典美式「八塊上校雞塊」，多國食尚一次體驗。三款人氣主餐搭配香酥脆薯、飲品，套餐價99元。

此外，肯德基此次推出海派「霸氣外肉盒」，享受美味套餐同時再享霸氣三倍份量雞米花，無論桶餐或套餐，皆可以99元加購。