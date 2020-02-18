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韓系「花果系唇彩」新貨到！李多熙、Krystal愛用色絕美快收

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
WAKEMAKE代言人李多熙演繹柔焦慕斯唇釉的空氣感霧唇，使用色號為「＃03烈火」。圖／WAKEMAKE提供
WAKEMAKE代言人李多熙演繹柔焦慕斯唇釉的空氣感霧唇，使用色號為「＃03烈火」。圖／WAKEMAKE提供

2020年開春韓系唇彩「花果色系」與略帶霧感、質地輕盈的唇露、唇萃當道，WAKEMAKE全新代言人李多熙以火紅唇色展現女神氣勢，CLIO珂莉奧代言人Krystal鄭秀晶則以近年最夯的乾燥玫瑰唇色，在高冷中透露一抹春季專屬的清新柔美。

唇露、唇萃的持色力較高，如果想要打造時尚的漸層花瓣唇，第一步要做好打底保養，可先擦上一層護唇膏，靜待3～5分鐘後再用衛生紙輕輕擦掉，上色時可從嘴唇中央開始塗抹，再用刷頭或指腹把唇彩向外暈染推開，唇線不需刻意強調，創造柔和粉霧的效果；卸妝時可以使用化妝棉沾眼唇專用卸妝液濕敷在嘴唇約1分鐘左右，比較容易卸除乾淨。

CLIO珂莉奧癮誘之吻持色水潤唇露採用獨特的親水與親油相融色料，剛塗抹時水狀唇露容易上色，液態質地會轉化為霧面水潤感，Krystal廣告使用色「＃12定情玫瑰」是台灣最受歡迎的乾燥玫瑰色，韓國熱賣色為珊瑚裸粉色的「＃07初吻香橙」、偏磚紅的爛番茄色「＃09熱吻紅楓」。

WAKEMAKE柔焦慕斯空氣霧感唇釉為清爽不黏膩的慕斯質地，輕輕塗抹即可均勻發色，單擦可展現自然的漸層暈染，全唇均勻疊擦則有著低調的霧面柔光，全新代言人李多熙的推薦色為「＃03烈火」，另外像是溫柔珊瑚色的「＃05預感」、櫻花裸粉色的「＃06純真」也都是春季必收色。

I’M MEME全新推出的我愛心機水霧唇萃擁有創新歐蕾雙重質地，融合輕盈水潤保濕與柔霧感，薄擦時呈現霧感優雅的輕歐蕾唇，厚塗則是水潤可口的厚歐蕾唇，獨家邱比特彈弓式刷頭方便勾勒唇形與上色，精選山茶花、小紅莓、杏橙、番茄、玫瑰等5款新鮮花果色系，主打色為「＃004漬番茄歐蕾」、「＃005煙玫瑰歐蕾」。

CLIO珂莉奧癮誘之吻持色水潤唇露「＃07初吻香橙」是韓國熱賣色，售價450元。圖／CLIO提供
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I’M MEME我愛心機水霧唇萃主打色「＃005煙玫瑰歐蕾」，售價390元。圖／I’M MEME提供
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Krystal以CLIO珂莉奧癮誘之吻持色水潤唇露「＃12定情玫瑰」，散發勾人心魂的絕美清新。圖／CLIO提供
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CLIO珂莉奧癮誘之吻持色水潤唇露「＃12定情玫瑰」，售價450元。圖／CLIO提供
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I’M MEME我愛心機水霧唇萃「＃005煙玫瑰歐蕾」打造輕盈水潤柔霧感美唇。圖／I’M MEME提供
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WAKEMAKE柔焦慕斯空氣霧感唇釉「＃06純真」，售價450元。圖／WAKEMAKE提供
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WAKEMAKE柔焦慕斯空氣霧感唇釉，售價450元，共5色。圖／WAKEMAKE提供
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WAKEMAKE柔焦慕斯空氣霧感唇釉「＃05預感」，售價450元。圖／WAKEMAKE提供
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I’M MEME我愛心機水霧唇萃主打色「＃004漬番茄歐蕾」，售價390元。圖／I’M MEME提供
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I’M MEME我愛心機水霧唇萃，售價390元，共5色。圖／I’M MEME提供
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CLIO珂莉奧癮誘之吻持色水潤唇露，售價450元，共5色。圖／CLIO提供
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CLIO珂莉奧癮誘之吻持色水潤唇露「＃09熱吻紅楓」是韓國熱賣色，售價450元。圖／CLIO提供
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