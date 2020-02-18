氣場強！小天后Zendaya蛇上身 歌姬Dua Lipa秀泳裝辣豹

強烈的個人風格是時尚必要條件，尤其是許多設計大膽的珠寶作品，更是需要足夠氣場才能撐得住。漫威超級英雄電影《蜘蛛人：返校日》的女主角辛蒂亞（Zendaya）能歌擅演，以獨特的個性美和個人風格深受新世代年輕人喜愛，日前加入寶格麗大家族擔任品牌大使。在寶格麗官方IG昨日發布的最新造型，她不但雙手手腕都纏繞了多圈寶格麗著名的Serpenti珠寶，手指和脖子上也都滿滿是閃亮亮先滿鑽石的蛇形珠寶，完美駕馭具有神秘魅力的蛇。

新生代女星中的時尚寵兒、當紅創作歌姬杜娃黎波（Dua Lipa），宣布即將推出自己的個人的卡漫版潮流商品，首曝光就在自己的IG上。她穿了一件印有自己娃娃的連身衣搭配黑色網襪，並發文表示正穿著新品在拍攝。這一身火辣造型，她在手腕上則搭配了卡地亞的美洲豹腕表，乍看衝突但整體造型卻毫不違和，反而讓她的性感也高級起來了。 Zendaya個性美很能駕馭寶格麗著名的Serpenti蛇形珠寶。圖／取自IG @bulgari Dua Lipa在IG秀出自己的潮流新品搭配卡地亞美洲豹腕表。圖／取自IG @dualipa PANTHÈRE DE CARTIER黃K金迷你腕表。卡地亞的美洲豹腕表備有白K金、黃K金、玫瑰金等不同材質與不同大小尺寸可選。圖／卡地亞提供