林懷民、蔣勳飛倫敦 挺詹朴「雲的製造所」秋冬新作

詹朴同名品牌APUJAN在倫敦發表2020秋冬女裝，不僅邀集了當代藝文界巨擘，包括雲門舞集創辦人林懷民、作家暨美學大師蔣勳飛往倫敦看秀，與詹宏志出現在嘉賓席合影，相較前幾季更顯盛大且帶著溫暖的人文氣息；這次APUJAN發表也於全新會場擴大舉辦，時裝周新鮮人吳卓源則是穿著春夏系列性感相挺。

在倫敦時裝周期間發表新作的APUJAN，以「雲的製造所（The Cloud-making Factory）」作為秋冬主題，仍以設計總監詹朴熱愛的架空世界為情境，在文學典故與時間軸線穿梭，用獨創緹花、針織面料勾勒世界觀，這次的異境是建立在侏儸紀公園B島背後的想像世界，由三位英國女冒險家攀登喜馬拉雅山的《雲端的帳棚》、英國暢銷書《雲的收藏者》手冊，以及當代科幻小說《你一生的預言》、《摺紙動物園》等書籍穿針引線，用向量圖檔的外框打造服裝印花，暗示這世界其實是繪製而成，呼應詹朴的想法，「我們正處於虛擬與真實並存的世界；我們在這樣的世界裡，不知身在何處，不知哪一部分才是真實。」

雲層中的翼手龍、太空船、老式探險飛機等圖騰元素，為細節圖樣，星空雲層之下的製雲所有煙囪、齒輪、輸送帶與島嶼漂浮，像動畫般充滿想像空間。全系列超過百款服飾，先行於伸展台上呈現36套，包含帽飾、圍巾、針織系列、成衣系列及禮服。這次融入更多東方傳統元素，例如旗袍釦、領型、祭典帽飾，同時有多款運用特殊面料的運動休閒造型；林懷民對於其中的黑白服裝印象深刻，特別喜愛黑、白之間交織出的多樣性，也從配件、道具、音樂及服裝展示中，看到創意的展現。