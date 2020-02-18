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林懷民、蔣勳飛倫敦 挺詹朴「雲的製造所」秋冬新作

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
林懷民、蔣勳、詹宏志、吳卓源在觀秀嘉賓席合影。圖／APUJAN提供
林懷民、蔣勳、詹宏志、吳卓源在觀秀嘉賓席合影。圖／APUJAN提供

詹朴同名品牌APUJAN在倫敦發表2020秋冬女裝，不僅邀集了當代藝文界巨擘，包括雲門舞集創辦人林懷民、作家暨美學大師蔣勳飛往倫敦看秀，與詹宏志出現在嘉賓席合影，相較前幾季更顯盛大且帶著溫暖的人文氣息；這次APUJAN發表也於全新會場擴大舉辦，時裝周新鮮人吳卓源則是穿著春夏系列性感相挺。

在倫敦時裝周期間發表新作的APUJAN，以「雲的製造所（The Cloud-making Factory）」作為秋冬主題，仍以設計總監詹朴熱愛的架空世界為情境，在文學典故與時間軸線穿梭，用獨創緹花、針織面料勾勒世界觀，這次的異境是建立在侏儸紀公園B島背後的想像世界，由三位英國女冒險家攀登喜馬拉雅山的《雲端的帳棚》、英國暢銷書《雲的收藏者》手冊，以及當代科幻小說《你一生的預言》、《摺紙動物園》等書籍穿針引線，用向量圖檔的外框打造服裝印花，暗示這世界其實是繪製而成，呼應詹朴的想法，「我們正處於虛擬與真實並存的世界；我們在這樣的世界裡，不知身在何處，不知哪一部分才是真實。」

雲層中的翼手龍、太空船、老式探險飛機等圖騰元素，為細節圖樣，星空雲層之下的製雲所有煙囪、齒輪、輸送帶與島嶼漂浮，像動畫般充滿想像空間。全系列超過百款服飾，先行於伸展台上呈現36套，包含帽飾、圍巾、針織系列、成衣系列及禮服。這次融入更多東方傳統元素，例如旗袍釦、領型、祭典帽飾，同時有多款運用特殊面料的運動休閒造型；林懷民對於其中的黑白服裝印象深刻，特別喜愛黑、白之間交織出的多樣性，也從配件、道具、音樂及服裝展示中，看到創意的展現。

而詹朴在每季新作皆以主題故事與廠商合作開發原創緹花面料，包括電腦刺繡、半立體緹花等特殊布料，針織則以羊毛搭配不同的絲、棉材質，透過電腦自動演算技術，再以手工或自動化編織出服裝與帽款；秀上鞋履則搭配NIKE全新推出的Air Max系列。首次參與時裝周、初訪倫敦的吳卓源，認為APUJAN的服裝既優雅又前衛，「看到來自台灣的服裝設計師及音樂製作人的精采作品在國際舞台上受到肯定，為他們感到驕傲；平常很少穿藍色，但有一套藍色半透明緹花洋裝讓我非常想嘗試、挑戰。」

雲門舞集創辦人林懷民對於秀上黑、白服裝的表現，印象特別深刻。圖／APUJAN提供
雲門舞集創辦人林懷民對於秀上黑、白服裝的表現，印象特別深刻。圖／APUJAN提供
透過花藝製作的帽飾、髮飾、眼鏡等配件，呼應雲朵奇幻飄渺的姿態。圖／APUJAN提供
透過花藝製作的帽飾、髮飾、眼鏡等配件，呼應雲朵奇幻飄渺的姿態。圖／APUJAN提供
吳卓源身穿春夏系列「怪奇的時光盜賊」恐龍與星空緹花鏤空禮服出席。圖／APUJAN提供
吳卓源身穿春夏系列「怪奇的時光盜賊」恐龍與星空緹花鏤空禮服出席。圖／APUJAN提供
針織以羊毛搭配不同的絲、棉材質，透過電腦自動演算技術，再編織出各式款式服裝與帽款。圖／APUJAN提供
針織以羊毛搭配不同的絲、棉材質，透過電腦自動演算技術，再編織出各式款式服裝與帽款。圖／APUJAN提供
本季服裝融入更多東方傳統元素，例如旗袍釦、領型、祭典帽飾等。圖／APUJAN提供
本季服裝融入更多東方傳統元素，例如旗袍釦、領型、祭典帽飾等。圖／APUJAN提供
花朵編織而成的東方奇幻風格帽飾，搭配結合東方傳統服飾細節的禮服。圖／APUJAN提供
花朵編織而成的東方奇幻風格帽飾，搭配結合東方傳統服飾細節的禮服。圖／APUJAN提供
由書頁組成的禮服，可以看到背後翻開的書頁拼接。圖／APUJAN提供
由書頁組成的禮服，可以看到背後翻開的書頁拼接。圖／APUJAN提供
APUJAN秋冬系列推出圍巾與針織技法的運動休閒款式。圖／APUJAN提供
APUJAN秋冬系列推出圍巾與針織技法的運動休閒款式。圖／APUJAN提供
設計總監詹朴和吳卓源在2020秋冬秀上合影。圖／APUJAN提供
設計總監詹朴和吳卓源在2020秋冬秀上合影。圖／APUJAN提供

倫敦 時裝周 林懷民
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