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偏心有姿態 手腕間的暗香流動

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
以高級訂製服概念佐以高級製表工藝，江詩丹頓帶來全新伊靈系列女表。圖／江詩丹頓提供。
以高級訂製服概念佐以高級製表工藝，江詩丹頓帶來全新伊靈系列女表。圖／江詩丹頓提供。

究竟一只珠寶腕表？是先成為了珠寶、還是先成為了腕表？簡單的問題、卻有無窮的定義。為慶祝品牌即將邁向265周年，江詩丹頓（Vacheron Constantin）以慣常於女仕高級訂製服出現的結構「皺摺」為靈感，推出全新伊靈（Égérie）女仕腕表系列。

平滑的布料因皺摺產生了表情、豐富了織物紋理，江詩丹頓捕捉到那份織品的獨特之美、並將之蛻變於伊靈（Égérie）系列女表之上。表面正中央經過織錦工藝（Tapestry）與機刻雕花（Guilloche）雙重工藝鍛造出的褶皺紋飾，一如疊合的時序，從綿密中湧現了纖細之美；同時月相顯示則悄悄「掛」於兩點鐘方向，讓月亮一如女性的私密心緒，從以珍珠母貝拼接的浪漫雲朵中、悄然現身。

來自德國的格拉蘇蒂原創（Glashütte Original），則將花語花香，以成色低調傳遞。新款的PanoMatic Luna腕表同樣具備月相顯示功能，但披上一襲紫丁香色的淡紫婉約。時分鐘、小秒針的偏心時間顯示，座落在表面的左半側、並以右半側的月相顯示和大日期窗，在視覺量體上巧妙平衡。同時紫色的變形的阿拉伯數字則從圓形框架中擴散蔓延，像是飄逸著紫丁香濃郁的盛放氣息，在手腕翻轉之際、暗香流動。

Vacheron Constantin，Égérie系列黃K金鑲鑽女表，自動上鍊機芯，110萬元。圖／江詩丹頓提供。
Vacheron Constantin，Égérie系列黃K金鑲鑽女表，自動上鍊機芯，110萬元。圖／江詩丹頓提供。
Glashutte Original，PanoMatic Lunar紫丁香腕表，精鋼，自動上鍊機芯，時間顯示，鑲嵌64顆明亮式切割鑽石，價格店洽。圖 / 格拉蘇蒂原創提供。
Glashutte Original，PanoMatic Lunar紫丁香腕表，精鋼，自動上鍊機芯，時間顯示，鑲嵌64顆明亮式切割鑽石，價格店洽。圖 / 格拉蘇蒂原創提供。
表面的皺褶，實則運用了傳統高級製表的機刻雕花工藝。圖／江詩丹頓提供。
表面的皺褶，實則運用了傳統高級製表的機刻雕花工藝。圖／江詩丹頓提供。
玫麗的紫丁香色，帶來初春的浪漫氣息。圖 / 格拉蘇蒂原創提供。
玫麗的紫丁香色，帶來初春的浪漫氣息。圖 / 格拉蘇蒂原創提供。

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