偏心有姿態 手腕間的暗香流動

究竟一只珠寶腕表？是先成為了珠寶、還是先成為了腕表？簡單的問題、卻有無窮的定義。為慶祝品牌即將邁向265周年，江詩丹頓（Vacheron Constantin）以慣常於女仕高級訂製服出現的結構「皺摺」為靈感，推出全新伊靈（Égérie）女仕腕表系列。

平滑的布料因皺摺產生了表情、豐富了織物紋理，江詩丹頓捕捉到那份織品的獨特之美、並將之蛻變於伊靈（Égérie）系列女表之上。表面正中央經過織錦工藝（Tapestry）與機刻雕花（Guilloche）雙重工藝鍛造出的褶皺紋飾，一如疊合的時序，從綿密中湧現了纖細之美；同時月相顯示則悄悄「掛」於兩點鐘方向，讓月亮一如女性的私密心緒，從以珍珠母貝拼接的浪漫雲朵中、悄然現身。