AllSaints營造紐約夢 春夏新裝混搭街頭風格

從倫敦、東京到德州，每一季AllSaints的系列都會圍繞了一個城市，或是一個充滿電影感的地區當作主題，2020春夏也不例外，選中了充滿「美國夢」的紐約，把下城人們的生活風格引入，創造了標語、動物紋、迷彩等元素融合的穿搭。

如果武斷地說紐約下城只有「街頭文化」，相信許多人都不會同意，至少AllSaints創意總監Wil Beedle就認為「紐約和其他城市一樣依然保有它的活力與韌性。年輕人享受著美好時光，重新定義這座城市對自己的意義，譜出他們專屬的未來」。而2020年又代表了一個全新的開始，因此AllSaints便以「New New York」為題，像是寫一封情書給這座城市，闡述對於風格的愛戀。因此能看到品牌把擅長的清新浪漫手法，結合紐約下城給人的印象，包括了塗鴉般的標語，以及各式文化交融所產生的拼貼式剪裁、牛仔面料，型塑出女裝鮮明的輪廓。而男裝部分則加入了動物花紋、迷彩和搖滾元素，注入了AllSaints經典的國民領襯衫、圓領上衣，打造出獨特個性。

另外，牛仔褲大廠Edwin也在這季推出新款，還標榜了純正日本血統，包括找來丹寧布料大廠KAIHARA、刷洗處理的HOWA一同聯手，打造全新的NJ2、NJ3系列褲款。Edwin結合了熱銷的New Slim Fit版型，布料的磅數也針對台灣的氣候開發，讓NJ2牛仔褲穿著時舒適有型。而NJ3則是從經典直筒改良而來的褲型，運用HOWA提供的高端水洗與破壞補丁處理，有著手工質感特色。

AllSaints Burn復古黑XX印花上衣1,800元。圖／AllSaints提供

AllSaints Hanson卡其色大衣18,000元。圖／AllSaints提供

AllSaints Asko粉色迷彩印花針織上衣6,600元。圖／AllSaints提供

AllSaints Ryder米白色格紋大衣18,500元。圖／AllSaints提供

AllSaints Carla斑馬紋抽繩洋裝11,800元。圖／AllSaints提供

AllSaints Dalby玫瑰粉騎士皮夾克16,800元。圖／AllSaints提供

AllSaints Synth印花襯衫4,400元。圖／AllSaints提供

AllSaints Dean淺藍色直筒牛仔褲5,100元。圖／AllSaints提供

AllSaints Tate Evolution無袖印花洋裝10,200元。圖／AllSaints提供

Edwin NJ2 SLIM FIT牛仔褲6,090元。圖／Edwin提供