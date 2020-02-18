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AllSaints營造紐約夢 春夏新裝混搭街頭風格

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
AllSaints春夏形象大片，依舊找來素人模特兒擔綱，演繹「New New York」的主題。圖／AllSaints提供
AllSaints春夏形象大片，依舊找來素人模特兒擔綱，演繹「New New York」的主題。圖／AllSaints提供

從倫敦、東京到德州，每一季AllSaints的系列都會圍繞了一個城市，或是一個充滿電影感的地區當作主題，2020春夏也不例外，選中了充滿「美國夢」的紐約，把下城人們的生活風格引入，創造了標語、動物紋、迷彩等元素融合的穿搭。

如果武斷地說紐約下城只有「街頭文化」，相信許多人都不會同意，至少AllSaints創意總監Wil Beedle就認為「紐約和其他城市一樣依然保有它的活力與韌性。年輕人享受著美好時光，重新定義這座城市對自己的意義，譜出他們專屬的未來」。而2020年又代表了一個全新的開始，因此AllSaints便以「New New York」為題，像是寫一封情書給這座城市，闡述對於風格的愛戀。因此能看到品牌把擅長的清新浪漫手法，結合紐約下城給人的印象，包括了塗鴉般的標語，以及各式文化交融所產生的拼貼式剪裁、牛仔面料，型塑出女裝鮮明的輪廓。而男裝部分則加入了動物花紋、迷彩和搖滾元素，注入了AllSaints經典的國民領襯衫、圓領上衣，打造出獨特個性。

另外，牛仔褲大廠Edwin也在這季推出新款，還標榜了純正日本血統，包括找來丹寧布料大廠KAIHARA、刷洗處理的HOWA一同聯手，打造全新的NJ2、NJ3系列褲款。Edwin結合了熱銷的New Slim Fit版型，布料的磅數也針對台灣的氣候開發，讓NJ2牛仔褲穿著時舒適有型。而NJ3則是從經典直筒改良而來的褲型，運用HOWA提供的高端水洗與破壞補丁處理，有著手工質感特色。

AllSaints Burn復古黑XX印花上衣1,800元。圖／AllSaints提供
AllSaints Burn復古黑XX印花上衣1,800元。圖／AllSaints提供

AllSaints Hanson卡其色大衣18,000元。圖／AllSaints提供
AllSaints Hanson卡其色大衣18,000元。圖／AllSaints提供

AllSaints Asko粉色迷彩印花針織上衣6,600元。圖／AllSaints提供
AllSaints Asko粉色迷彩印花針織上衣6,600元。圖／AllSaints提供

AllSaints Ryder米白色格紋大衣18,500元。圖／AllSaints提供
AllSaints Ryder米白色格紋大衣18,500元。圖／AllSaints提供

AllSaints Carla斑馬紋抽繩洋裝11,800元。圖／AllSaints提供
AllSaints Carla斑馬紋抽繩洋裝11,800元。圖／AllSaints提供

AllSaints Dalby玫瑰粉騎士皮夾克16,800元。圖／AllSaints提供
AllSaints Dalby玫瑰粉騎士皮夾克16,800元。圖／AllSaints提供

AllSaints Synth印花襯衫4,400元。圖／AllSaints提供
AllSaints Synth印花襯衫4,400元。圖／AllSaints提供

AllSaints Dean淺藍色直筒牛仔褲5,100元。圖／AllSaints提供
AllSaints Dean淺藍色直筒牛仔褲5,100元。圖／AllSaints提供

AllSaints Tate Evolution無袖印花洋裝10,200元。圖／AllSaints提供
AllSaints Tate Evolution無袖印花洋裝10,200元。圖／AllSaints提供

Edwin NJ2 SLIM FIT牛仔褲6,090元。圖／Edwin提供
Edwin NJ2 SLIM FIT牛仔褲6,090元。圖／Edwin提供

Edwin NEW NJ3牛仔褲6,090元。圖／Edwin提供
Edwin NEW NJ3牛仔褲6,090元。圖／Edwin提供

紐約 牛仔褲
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