「我是台灣人」胸章、貼紙網購狂賣！行李箱防水貼最夯

新冠肺炎疫情延燒，有不少網友說在國外時發現有排華現象，網購也掀起搶買「我是台灣人」周邊商品的熱潮，根據露天拍賣統計，近一周「我是台灣人」相關周邊商品搜尋量成長近9倍，包括能標示來自台灣的貼紙、胸章、T恤等都是網友熱搜選項，尤其胸章、貼紙的銷量皆暴增百倍，行李箱防水貼紙在短短5天就狂銷超過千張，「我是台灣人」胸章別針也熱銷超過600個。

其中有部分胸章、貼紙其實不只可用中文與英文標註來自台灣，還可選擇想印製的國家語言及配色，像是日本、韓國、泰國等都有相對應的語言可選。