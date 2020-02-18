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「我是台灣人」胸章、貼紙網購狂賣！行李箱防水貼最夯
新冠肺炎疫情延燒，有不少網友說在國外時發現有排華現象，網購也掀起搶買「我是台灣人」周邊商品的熱潮，根據露天拍賣統計，近一周「我是台灣人」相關周邊商品搜尋量成長近9倍，包括能標示來自台灣的貼紙、胸章、T恤等都是網友熱搜選項，尤其胸章、貼紙的銷量皆暴增百倍，行李箱防水貼紙在短短5天就狂銷超過千張，「我是台灣人」胸章別針也熱銷超過600個。
其中有部分胸章、貼紙其實不只可用中文與英文標註來自台灣，還可選擇想印製的國家語言及配色，像是日本、韓國、泰國等都有相對應的語言可選。
口罩在新冠肺炎疫情爆發後相當難買，也帶動DIY布口罩的銷售，「口罩套」商品也爆單，露天拍賣上的精梳棉可替換型口罩套自2月15日上架後短短兩天就熱銷3,800個，有多種花色。
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